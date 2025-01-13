Известную модель предложили на роль дочери Владимира Путина

С 10 января в соцсетях стали появляться предложения на роль одной из дочерей президента России в новом фильме, сообщает Zakon.kz.

На фоне новости о том, что британский актер и многодетный отец Голливуда Джуд Лоу сыграет роль молодого Владимира Путина в фильме французского режиссера Оливье Ассайаса "Кремлевский волшебник", в соцсетях стали предлагать актрис на роль одной из дочерей президента России. Первой претенденткой стала американская модель Хейли Бибер.

И если Лоу уже прокомментировал свои съемки в фильме, то "номинантка" Хейли Бибер пока никак не отреагировала на предложение ее кандидатуры в соцсетях. Судя по аккаунту в Instagram, занявшая первое место среди самых влиятельных бьюти-инфлюенсеров 2024 года по версии платформы Lefty модель, сейчас активно обеспокоена событиями в Лос-Анджелесе. В частности она примкнула к благотворительным организациям по оказанию помощи пострадавшим от пожара.

А российская знаменитость Анастасия Волочкова уже в 25-раз отдыхает на Мальдивах.