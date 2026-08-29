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Культура и шоу-бизнес

Варум и Агутин впервые за долгое время вышли в свет вместе

Анжелика Варум и Леонид Агутин, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 13:20 Фото: Instagram/agutinleonid
Российские артисты Анжелика Варум и Леонид Агутин появились вместе на публике, супруги посетили музыкальный фестиваль "Новая волна" в Казани, сообщает Zakon.kz.

Варум стала одной из участниц фестиваля и выступила перед зрителями. Артистка исполнила известную песню Лаймы Вайкуле "Я вышла на Пикадилли". Об этом пишет издание Spletnik.

Позже Агутин поделился с подписчиками совместной фотографией с супругой. Для выхода музыкант выбрал классический образ с пиджаком и брюками, а Варум появилась в ярко-розовом костюме, дополнив наряд черной шляпой.

Совместный выход артистов привлек внимание поклонников, поскольку в последнее время супруги нечасто появляются на публике вместе. Фотография с фестиваля стала редким кадром пары, которым Агутин решил поделиться в социальных сетях.

Ранее мы сообщали, что актриса Фариза Ескермес исполнила свою мечту.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
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