Варум и Агутин впервые за долгое время вышли в свет вместе

Российские артисты Анжелика Варум и Леонид Агутин появились вместе на публике, супруги посетили музыкальный фестиваль "Новая волна" в Казани, сообщает Zakon.kz.

Варум стала одной из участниц фестиваля и выступила перед зрителями. Артистка исполнила известную песню Лаймы Вайкуле "Я вышла на Пикадилли". Об этом пишет издание Spletnik.

Позже Агутин поделился с подписчиками совместной фотографией с супругой. Для выхода музыкант выбрал классический образ с пиджаком и брюками, а Варум появилась в ярко-розовом костюме, дополнив наряд черной шляпой.

Совместный выход артистов привлек внимание поклонников, поскольку в последнее время супруги нечасто появляются на публике вместе. Фотография с фестиваля стала редким кадром пары, которым Агутин решил поделиться в социальных сетях.

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