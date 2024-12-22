#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-11°
$
523.86
544.34
5.11
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-11°
$
523.86
544.34
5.11
Культура и шоу-бизнес

Янис Тимма перед смертью взял у Анны Седоковой крупную сумму денег

Янис Тимма перед смертью взял у Анны Седоковой крупную сумму денег, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 00:04 Фото: Instagram/janis.timma
Латвийский баскетболист Янис Тимма за несколько недель до развода с певицей Анной Седоковой взял у нее в долг миллион рублей (5,1 млн тенге), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Starhit, деньги были необходимы для погашения задолженности по алиментам шестилетнему сыну Кристиану от первого брака с Саной Тиммой. Спортсмен долгое время не выплачивал алименты, что привело к выставлению его имущества в Риге на аукцион.

9 декабря брак Анны Седоковой и Яниса Тиммы был официально расторгнут.

Певица видела бывшего супруга за две с половиной недели до трагедии. Тимма угрожал расправиться с собой, но окружающие считали это манипуляцией. Теперь Анне предстоит ответить на вопросы следственных органов. Артистка вызвана в Следственный комитет для допроса по делу о возможном доведении до самоубийства, однако в настоящий момент она находится в больнице и сможет явиться позже.

Утром 17 декабря стало известно о смерти бывшего мужа Седоковой Яниса Тиммы. Баскетболиста нашли между первым и вторым этажом в гостинице (по другим источникам – хостеле) в Москве. По предварительной информации, причина смерти – асфиксия. Позднее Анна Седокова отреагировала на смерть бывшего мужа. Певица со слезами попросила уважать ее личную жизнь ради ребенка, подчеркнув, что последние годы были для нее сложными. 

Айсулу Омарова
Поделиться новостью
Читайте также
Жулдыз Абдукаримова и Кайрат Нуртас воссоединились, вызвав восторг у поклонников
Культура и шоу-бизнес
23:10, 22 декабря 2024
Жулдыз Абдукаримова и Кайрат Нуртас воссоединились, вызвав восторг у поклонников
Лиза Арзамасова показала подросшего старшего сына и умилила подписчиков
Культура и шоу-бизнес
20:37, 22 декабря 2024
Лиза Арзамасова показала подросшего старшего сына и умилила подписчиков
Динара Сатжан рассказала, как изменила программу рода, бросив пить алкоголь
Культура и шоу-бизнес
18:18, 22 декабря 2024
Динара Сатжан рассказала, как изменила программу рода, бросив пить алкоголь
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: