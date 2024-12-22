Янис Тимма перед смертью взял у Анны Седоковой крупную сумму денег

Латвийский баскетболист Янис Тимма за несколько недель до развода с певицей Анной Седоковой взял у нее в долг миллион рублей (5,1 млн тенге), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Starhit, деньги были необходимы для погашения задолженности по алиментам шестилетнему сыну Кристиану от первого брака с Саной Тиммой. Спортсмен долгое время не выплачивал алименты, что привело к выставлению его имущества в Риге на аукцион.

9 декабря брак Анны Седоковой и Яниса Тиммы был официально расторгнут.

Певица видела бывшего супруга за две с половиной недели до трагедии. Тимма угрожал расправиться с собой, но окружающие считали это манипуляцией. Теперь Анне предстоит ответить на вопросы следственных органов. Артистка вызвана в Следственный комитет для допроса по делу о возможном доведении до самоубийства, однако в настоящий момент она находится в больнице и сможет явиться позже.

Утром 17 декабря стало известно о смерти бывшего мужа Седоковой Яниса Тиммы. Баскетболиста нашли между первым и вторым этажом в гостинице (по другим источникам – хостеле) в Москве. По предварительной информации, причина смерти – асфиксия. Позднее Анна Седокова отреагировала на смерть бывшего мужа. Певица со слезами попросила уважать ее личную жизнь ради ребенка, подчеркнув, что последние годы были для нее сложными.

