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Культура и шоу-бизнес

Нумеролог рассказала, почему так трагично завершилась любовь Анны Седоковой и Яниса Тиммы

Нумеролог рассказала, почему так трагично завершилась любовь Анны Седоковой и Яниса Тиммы, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 17:38 Фото: Instagram/annasedokova
Всех шокировала новость о самоубийстве бывшего мужа украинской и российской певицы Анны Седоковой – латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Их отношения разобрала кармический нумеролог Анастасия Шевчук, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, такая дата рождения, как у Седоковой (16.12.1982 г.), сразу говорит о том, что в жизни будет много испытаний на стойкость, на терпение и умение восставать из пепла.

"Вспомните даже ее уход из "Виа Гры" и старательное возвращение в шоу-бизнес. Аня по своей натуре спасательница: ее хлебом не корми, дай кому-нибудь помочь... Вот и мужа своего она "спасала". Несмотря на физические данные Яниса, в жизни он маленький мальчик, который легко сдавался, не признавал своих ошибок и много грустил... Вся ответственность всегда была на Седоковой... Ну она мамочка настоящая, а муж для нее был а-ля сыночек", – написала Анастасия Шевчук в Instagram 18 декабря 2024 года.

Как считает нумеролог, "Янис легко мог вписаться в какие-то авантюры, а Аня его постоянно спасала".

"Развод для бывшего мужа был сродни проигрыша, который он не смог пережить..., не справился со своими внутренними переживаниями... и, боясь общественного позора, ушел из жизни".Анастасия Шевчук

Она уверена, что "Седокова много терпела и тащила на себе".

"Она довольно быстро забывает прошлый опыт и, в целом, не циклится на негативе... Кстати развестись Аня решила как раз в завершающий год цикла... и сейчас ее задача – заложить правильный фундамент... и полностью пересмотреть свою систему ценностей".Анастасия Шевчук

В целом, по мнению эксперта по цифрам, "2025 для певицы будет очень эмоциональным и тяжелым психологически..., как точно события отражают текущие энергии".

"И только в конце 2025-го она увидит свет в конце туннеля".Анастасия Шевчук

Анна Седокова и Янис Тимма начали встречаться летом 2019 года. В сентябре 2020 года певица и баскетболист поженились. Для рыженькой из "Виа Гры" это был третий брак. В декабре 2024-го стало известно об их разводе. Совместных детей у них нет.

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Утром 17 декабря стало известно о смерти бывшего мужа Седоковой Яниса Тиммы. Баскетболиста нашли между первым и вторым этажом в гостинице (по другим источникам – хостеле) в Москве. По предварительной информации, причина смерти – асфиксия.

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Позднее Анна Седокова отреагировала на смерть бывшего мужа. Певица со слезами попросила уважать ее личную жизнь ради ребенка, подчеркнув, что последние годы были для нее сложными. В этот же день экс-солистка "Виа Гры" оказалась в больнице из-за нервного срыва.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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