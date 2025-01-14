Певица Акула рассказала, каково было стать мамой в 40 лет

Прошлый год кардинально изменил жизнь Оксаны Почепы, также известной как певица Акула. Летом 40-летняя исполнительница хита "Кислотный DJ" вышла замуж за композитора Игоря Бабаева, а в ноябре у пары родилась дочь, сообщает Zakon.kz.

Девочку назвали Раисой. В интервью Леди Mail знаменитость призналась, что все случилось само собой.

"Как только Игорь переехал ко мне, мы сразу забеременели, хотя до переезда у нас даже не было отношений, мы были знакомы только по рабочим процессам и обсуждали исключительно рабочие моменты", – рассказала Оксана.

Певица уверена, что одной из причин спокойствия во время беременности стал опыт избранника – у мужчины уже есть 14-летняя дочь.

"Это, конечно, большой разрыв в возрасте, но руки помнят, и опыт никуда не денешь. И, между нами девочками, это одна из причин, по которой я совершенно спокойно носила беременность, не переживая за то, как же это будет, когда малышка появится на свет", – поделилась звезда.

Пара не исключает, что решится на второго общего ребенка.

Ранее стало известно, что певец Беркут станет отцом в четвертый раз.