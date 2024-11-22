Российская певица Акула выходит замуж

40-летняя российская певица, актриса, автор и исполнитель песен Акула (Оксана Почепа) получила предложение руки и сердца от композитора Игоря Бабаева в шоу "Ну-ка, все вместе!", сообщает Zakon.kz.

В прошлых выпусках шоу "Ну-ка, все вместе!" на телеканале "Россия", кажется, было все: и конфликты, и слезы счастья, и даже гендерная вечеринка. И в этот раз не обошлось без сюрпризов.

Фото: кадр из шоу "Ну-ка, все вместе!"

Композитор Игорь Бабаев сделал предложение руки и сердца своей избраннице Оксане Почепе, более известной как Акула. Бабаев принес с собой кольцо и попросил руки любимой.

"Не надо упускать шанс… Оксана Александровна Почепа, в простонародье певица Акула, готова ли ты разделить со мной быт, кров… Короче, Оксанка, выходи за меня!", – расчувствовался композитор.

Ведущий проекта Николай Басков поддержал влюбленных, не обошлось и без юмора.

"Выхода уже нет, соглашайся! Боже мой! Дорогие друзья, на стене у нас пол ребенка узнавали, но чтобы так… Это впервые! Вот это да! Ну вот, дорогие друзья, лет через 25 на месте родителей-экспертов будут сидеть их дети. Я уверен, это шоу будет продолжаться", – воскликнул Николай.

Конечно, Акула ответила согласием. Стоит отметить, что пара, уже ставшая родителями дочери Раисы, познакомилась благодаря этому шоу.

Ранее шоумен, ведущий Павел Воля и гимнастка, ведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева отпраздновали годовщину своей свадьбы. В честь этого оба оставили послание своей половинке в Instagram.

