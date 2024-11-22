Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Российская певица Акула выходит замуж

Певица Акула выходит замуж , фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2024 03:37 Фото: teleprogramma
40-летняя российская певица, актриса, автор и исполнитель песен Акула (Оксана Почепа) получила предложение руки и сердца от композитора Игоря Бабаева в шоу "Ну-ка, все вместе!", сообщает Zakon.kz.

В прошлых выпусках шоу "Ну-ка, все вместе!" на телеканале "Россия", кажется, было все: и конфликты, и слезы счастья, и даже гендерная вечеринка. И в этот раз не обошлось без сюрпризов.

Певица Акула выходит замуж, фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2024 03:37

Фото: кадр из шоу "Ну-ка, все вместе!"

Композитор Игорь Бабаев сделал предложение руки и сердца своей избраннице Оксане Почепе, более известной как Акула. Бабаев принес с собой кольцо и попросил руки любимой.

"Не надо упускать шанс… Оксана Александровна Почепа, в простонародье певица Акула, готова ли ты разделить со мной быт, кров… Короче, Оксанка, выходи за меня!", – расчувствовался композитор.

Ведущий проекта Николай Басков поддержал влюбленных, не обошлось и без юмора.

"Выхода уже нет, соглашайся! Боже мой! Дорогие друзья, на стене у нас пол ребенка узнавали, но чтобы так… Это впервые! Вот это да! Ну вот, дорогие друзья, лет через 25 на месте родителей-экспертов будут сидеть их дети. Я уверен, это шоу будет продолжаться", – воскликнул Николай.

Конечно, Акула ответила согласием. Стоит отметить, что пара, уже ставшая родителями дочери Раисы, познакомилась благодаря этому шоу.

Ранее шоумен, ведущий Павел Воля и гимнастка, ведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева отпраздновали годовщину своей свадьбы. В честь этого оба оставили послание своей половинке в Instagram.

Читайте также

Феерично встретили фанаты Димаша Кудайбергена в Чехии
Феерично встретили фанаты Димаша Кудайбергена в Чехии
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Кино
Отобранный на Оскар-2025 казахстанский фильм удостоился международной награды
Аксинья Титова
Россия 2024 год Свадьбы Артисты Шоу-бизнес Семья Отношения
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
президент РК
Токаев дал поручения в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины
Казахстанцы наблюдали за полетом российской баллистической ракеты &quot;Орешник&quot; – фейк
Казахстанцы наблюдали за полетом российской баллистической ракеты "Орешник" – фейк
Владимир Путин выступил с обращением
Владимир Путин выступил с обращением
Минтруда, выходные дни, 2025 год
Минтруда сделало важное заявление по переносу выходного дня в январе 2025 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: