"Боялся, что не вернусь": Макпал Исабекова вспомнила самый трудный момент с сыном

Летом 2024 года казахстанская певица Макпал Исабекова стала мамой во второй раз. У нее родилась дочь Илая. Старший сын исполнительницы хита "Ноябрь" старше сестренки на два года, сообщает Zakon.kz.

На днях Исабекова решила поделиться воспоминаниями о самой долгой разлуке со своим сыном Теодором, опубликовав новый ролик на странице в Instagram.

На опубликованных кадрах в дверях появляется Исабекова с мужем, держащим на руках младенца. В тот момент, когда все устремляются к папе с малышкой, Исабекова ищет глазами сына.

"Это была самая долгая наша разлука на тот момент. Когда мы приехали домой из роддома, у Теодора была истерика, он кидал себя, кричал, так он пытался рассказать о своих чувствах, что скучал, (возможно) что боялся, что мама больше никогда не вернется… Мы долго сидели с ним в обнимку на полу в коридоре и плакали", – рассказала она в подписи к видео.

Подписчицы оказались сентиментальными и рассказали о своих аналогичных историях со слезами на глазах.

14 февраля 2021 года певица сообщила, что выходит замуж. Личную жизнь Исабекова особо не афиширует. В июне 2022 года у пары родился сын – мальчика назвали Теодором. О том, что станет мамой второй раз, артистка сообщила 14 февраля 2024 года. Родившуюся в июле дочку они назвали Илая.