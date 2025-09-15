#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
540.84
634.46
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
540.84
634.46
6.43
Культура и шоу-бизнес

"Боялся, что не вернусь": Макпал Исабекова вспомнила самый трудный момент с сыном

Макпал Исабекова, дети, воспоминания, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 10:31 Фото: Instagram/makosyai
Летом 2024 года казахстанская певица Макпал Исабекова стала мамой во второй раз. У нее родилась дочь Илая. Старший сын исполнительницы хита "Ноябрь" старше сестренки на два года, сообщает Zakon.kz.

На днях Исабекова решила поделиться воспоминаниями о самой долгой разлуке со своим сыном Теодором, опубликовав новый ролик на странице в Instagram.

На опубликованных кадрах в дверях появляется Исабекова с мужем, держащим на руках младенца. В тот момент, когда все устремляются к папе с малышкой, Исабекова ищет глазами сына.

"Это была самая долгая наша разлука на тот момент. Когда мы приехали домой из роддома, у Теодора была истерика, он кидал себя, кричал, так он пытался рассказать о своих чувствах, что скучал, (возможно) что боялся, что мама больше никогда не вернется… Мы долго сидели с ним в обнимку на полу в коридоре и плакали", – рассказала она в подписи к видео.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 10:31
Макпал Исабекова пытается доказать государству, что стала мамой

Подписчицы оказались сентиментальными и рассказали о своих аналогичных историях со слезами на глазах.

14 февраля 2021 года певица сообщила, что выходит замуж. Личную жизнь Исабекова особо не афиширует. В июне 2022 года у пары родился сын – мальчика назвали Теодором. О том, что станет мамой второй раз, артистка сообщила 14 февраля 2024 года. Родившуюся в июле дочку они назвали Илая.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Шарлиз Терон ограбили посреди Лос-Анджелеса
08:56, Сегодня
Шарлиз Терон ограбили посреди Лос-Анджелеса
Стоимость выступлений Прохора Шаляпина на корпоративах побила рекорды
07:21, Сегодня
Стоимость выступлений Прохора Шаляпина на корпоративах побила рекорды
Динара Сатжан выпустила трек с Назимой
04:59, 15 сентября 2025
Динара Сатжан выпустила трек с Назимой
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: