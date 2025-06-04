Оксана Самойлова сообщила радостную новость и ошарашила фанатов

Фото: instagram/samoylovaoxana

Популярный российский блогер и предпринимательница Оксана Самойлова сообщила, что решила воплотить амбициозный проект. Она приобрела заброшенный пансионат, чтобы превратить его в масштабную семейную ферму, сообщает Zakon.kz.

Об этом она 4 июня рассказала на своей странице в Instagram. "Меня очень тянет ко всей этой деревенско-фермерской истории, я с детства мечтала о ферме. Я обожаю копаться в земле, обожаю красить, строить, колотить, таскать, косить. (...) И привело это меня к тому, что я купила жесткую заброшку, а точнее территорию бывшего пансионата 80-х. Хочу построить там ферму своей мечты с миллионом развлечений для детей, с жизнью в сафари-тентах, с чистыми продуктами, которые ты вырастил сам, с коровами, курами, козочками, альпаками, енотами, кроликами, оленями в свободном выгуле, с бешенными горками, с крутыми трассами для багги, с рыбалкой, баней, бассейнами", – написала Самойлова. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana) А ранее Баян Алагузова показала детское фото мужа.



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