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Культура и шоу-бизнес

Оксана Самойлова сообщила радостную новость и ошарашила фанатов

Оксана Самойлова, Джиган, ферма, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 19:04 Фото: instagram/samoylovaoxana
Популярный российский блогер и предпринимательница Оксана Самойлова сообщила, что решила воплотить амбициозный проект. Она приобрела заброшенный пансионат, чтобы превратить его в масштабную семейную ферму, сообщает Zakon.kz.

Об этом она 4 июня рассказала на своей странице в Instagram.

"Меня очень тянет ко всей этой деревенско-фермерской истории, я с детства мечтала о ферме. Я обожаю копаться в земле, обожаю красить, строить, колотить, таскать, косить. (...) И привело это меня к тому, что я купила жесткую заброшку, а точнее территорию бывшего пансионата 80-х. Хочу построить там ферму своей мечты с миллионом развлечений для детей, с жизнью в сафари-тентах, с чистыми продуктами, которые ты вырастил сам, с коровами, курами, козочками, альпаками, енотами, кроликами, оленями в свободном выгуле, с бешенными горками, с крутыми трассами для багги, с рыбалкой, баней, бассейнами", – написала Самойлова.

А ранее Баян Алагузова показала детское фото мужа. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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