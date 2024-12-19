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Культура и шоу-бизнес

Оксана Самойлова пожаловалась на второстепенные роли для ее детей в школьных спектаклях

Оксана Самойлова пожаловалась на второстепенные роли для детей в школьных спектаклях, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 09:52 Фото: Instagram/samoylovaoxana
Российский блогер Оксана Самойлова, воспитывающая четверых детей, заявила, что ее дочерям достаются только второстепенные роли в школьных спектаклях. Об этом бизнесвумен рассказала после утренников, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на загруженный график, жена исполнителя Джигана всегда участвует в жизни детей. Она успевает посещать все новогодние постановки в школе.

18 декабря 2024 года 36-летняя предпринимательница заявила, что в очередной раз не увидела девочек среди главных персонажей.

"Я такая наивная. Думала, что, когда мои дети пойдут в школу, они будут главные роли исполнять на праздниках. В итоге за восемь лет они всегда в ролях деревьев, мышей, гномов и прочих второстепенных персонажей", – поразмышляла знаменитость.

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Что касается супруга Самойловой, то рэпер занят творчеством. В начале декабря Джиган и блогер Валя Карнавал обновили хит "Холодное сердце", вызвав шквал возмущения.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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