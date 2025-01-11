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Цукерберг пришел на подкаст и рассказал много интересного

Meta, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 08:40 Фото: Facebook/zuck
10 января Марк Цукерберг встретился с Джо Роганом после значительных перемен в политике модерации контента в компании Meta, сообщает Zakon.kz.

В частности Цукерберг поделился, что цензура в компании значительно усилилась после победы Трампа на выборах 2016 года из-за фейков в СМИ и пандемии коронавируса. В пандемию администрация Байдена требовала удалять даже мемы, например, с Леонардо Ди Каприо, высмеивающим вакцинацию. Цукерберг тогда отказался это делать и Байден обвинил Meta в "убийстве людей".

В разговоре Цукерберг также:

  • раскритиковал бывшее руководство Twitter за блокировку Дональда Трампа;
  • подтвердил, что спецслужбы США могут читать переписки WhatsApp;
  • высказал озабоченность арестом Павла Дурова во Франции.

Также недавно стало известно, что Apple выплатит 95 млн долларов по вопросу прослушки разговоров.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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