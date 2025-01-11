Цукерберг пришел на подкаст и рассказал много интересного
Фото: Facebook/zuck
10 января Марк Цукерберг встретился с Джо Роганом после значительных перемен в политике модерации контента в компании Meta, сообщает Zakon.kz.
В частности Цукерберг поделился, что цензура в компании значительно усилилась после победы Трампа на выборах 2016 года из-за фейков в СМИ и пандемии коронавируса. В пандемию администрация Байдена требовала удалять даже мемы, например, с Леонардо Ди Каприо, высмеивающим вакцинацию. Цукерберг тогда отказался это делать и Байден обвинил Meta в "убийстве людей".
В разговоре Цукерберг также:
- раскритиковал бывшее руководство Twitter за блокировку Дональда Трампа;
- подтвердил, что спецслужбы США могут читать переписки WhatsApp;
- высказал озабоченность арестом Павла Дурова во Франции.
Также недавно стало известно, что Apple выплатит 95 млн долларов по вопросу прослушки разговоров.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript