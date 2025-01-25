25-летний сын Розы Рымбаевой покорил сердца поклонниц
Фото: Instagram/madirymbaev
Молодой казахстанский исполнитель Мади Рымбаев поделился кадрами новой фотосессии и покорил сердца поклонниц, сообщает Zakon.kz.
Младший сын эстрадной певицы Розы Рымбаевой опубликовал снимки в своем Instagram 23 января 2025 года.
"Паника – это плохо", – написал под публикацией 25-летний Мади.
Новые фото вызвали восторг у поклонниц артиста. Одна из них даже предложила Рымбаеву жениться на ней:
"Краш".
"Классный мальчик".
"Такие уютные фото".
"Мади, женись на мне".
"Это он мне подмигивал".
"Последнее фото – вообще топ".
"Учитесь фотографироваться у Мади".
Материал по теме
Хейтеры прошлись по внешности младшего сына Розы Рымбаевой
Ранее Али Окапов сообщил, что песни, которые он исполнил вместе со своим братом Мади Рымбаевым в телевизионном шоу "Жұлдызды жұп", скоро будут доступны на всех музыкальных площадках.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript