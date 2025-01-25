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Культура и шоу-бизнес

25-летний сын Розы Рымбаевой покорил сердца поклонниц

Младший сын Розы Рымбаевой покорил сердца поклонниц, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2025 11:49 Фото: Instagram/madirymbaev
Молодой казахстанский исполнитель Мади Рымбаев поделился кадрами новой фотосессии и покорил сердца поклонниц, сообщает Zakon.kz.

Младший сын эстрадной певицы Розы Рымбаевой опубликовал снимки в своем Instagram 23 января 2025 года.

"Паника – это плохо", – написал под публикацией 25-летний Мади.

Новые фото вызвали восторг у поклонниц артиста. Одна из них даже предложила Рымбаеву жениться на ней:

"Краш".

"Классный мальчик".

"Такие уютные фото".

"Мади, женись на мне".

"Это он мне подмигивал".

"Последнее фото – вообще топ".

"Учитесь фотографироваться у Мади".

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Ранее Али Окапов сообщил, что песни, которые он исполнил вместе со своим братом Мади Рымбаевым в телевизионном шоу "Жұлдызды жұп", скоро будут доступны на всех музыкальных площадках.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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