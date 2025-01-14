Мечты сбываются: Сергей Лазарев впервые прилетел в Бразилию

Популярный российский исполнитель поделился с поклонниками дебютным визитом в страну, сообщает Zakon.kz.

Со слов артиста, у него трехнедельный отпуск и намерения посетить несколько стран. Началом для отдыха музыкант выбрал Бразилию. Таким образом он осуществил свою давнюю мечту.

"Я впервые в Бразилии и всегда очень хотел сюда приехать", – признался певец.

Фото: Instagram/lazarevsergey

Лазарев подчеркнул, что для своего январского отпуска он выбрал очень насыщенный и сложный маршрут.

"Мало мне переездов на гастролях и я решил, что и отпуск будет такой же насыщенный", – отметил Лазарев на своей странице в Instagram.

Тем временем бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова выбрала для отдыха Мальдивы.