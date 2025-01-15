Тяжелобольной Отар Кушанашвили рассказал, кто возвращает его к жизни

Скандально известный российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили, у которого летом 2024 года обнаружили рак, посвятил своему четвероногому другу пост в Instagram, сообщает Zakon.kz.

54-летний тяжелобольной ютубер признался, что именно кот помогает ему не унывать в сложные периоды.

"Когда мне совсем невмоготу, мне надо лишь отыскать его сиятельство Феньку Гангстера Отаровича. И я возвращаюсь к жизни", – написал Отар Кушанашвили 15 января 2025 года, опубликовав фото своего любимого питомца.

Подписчики поддержали журналиста теплыми словами и умилились его котом:

"Рыжее счастье".

"Милашка, весь в хозяина".

"Все будет хорошо, ведь по-другому быть не может".

"Отарик, какой славный ваш Фенька Гангстер Отарович! Это ваше достояние в доме".

Днем ранее Кушанашвили поздравил фолловеров со Старым Новым годом.

20 июня 2024 года стало известно, что Отар Кушанашвили попал в реанимацию. Оказалось, что у него обнаружили рак. 1 октября ему успешно провели операцию и удалили злокачественную опухоль. Позднее телеведущий заявил, что он "триумфально закончил борьбу с раком".