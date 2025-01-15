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Культура и шоу-бизнес

Дмитрий Маликов показал видео 23-летней давности с исполнителем мирового хита

Дмитрий Маликов показал видео 23-летней давности с легендарным Крисом де Бургом, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 14:52 Фото: Instagram/dmitriy_malikov
Российский композитор Дмитрий Маликов с начала 2025 года решил делиться фактами о себе. До своего юбилея, который он будет отмечать 29 января, исполнитель расскажет 55 интересных и новых аргументов, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 15 января, пианист рассказал уже факт № 25. В нем идет речь про исполнителя мирового хита "The Lady in Red" (и многих других) – Криса де Бурга.

"Первое, что я хотел сказать ему в нашу первую встречу: "Я вырос на ваших песнях". Но не стал. Вместо этого поблагодарил за приглашение выступить дуэтом".Дмитрий Маликов

С момента их совместной проникновенной баллады "A Head and a Heart", исполненной в стиле классического романса, прошло 23 года.

"И этот факт моей творческой биографии до сих пор радует", – заключил Маликов.

Песня "The Lady in Red" ("Леди в красном") была написана де Бургом о его жене Диане. В документальном сериале певец заявил, что песня была вдохновлена памятью о том, как он впервые увидел Диану и мыслями о том, что мужчины зачастую не могут даже вспомнить, во что их жены были одеты в момент первой встречи. Финальные слова песни – признание в любви.

Композиция сразу же возглавила топ Британии, Ирландии, Норвегии, Канаде (в целом – 25 стран), а в США добралась до 3-го места. Она и сегодня остается самой известной песней певца и уж точно – одной из самых романтических баллад мира.

Ранее стало известно, что новая возлюбленная 58-летнего Венсана Касселя опубликовала первые фото их сына.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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