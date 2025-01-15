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Культура и шоу-бизнес

"Донна осень": "Дуэт Л" и Еркеш Шакеев повторили фото более чем 20-летней давности

Дуэт Л, песня Донна Осень, Еркеш Шакеев, фото, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 15:19 Фото: Instagram/duetlduo
Солистки популярной казахстанской группы "Дуэт Л" спустя много лет повторили совместное фото с автором их многих шлягеров, композитором и поэтом-песенником Еркешем Шакеевым, сообщает Zakon.kz.

Фото певицы Людмила Ким и Лариса Иванова опубликовали в Instagram-аккаунте группы, подписав:

"В конце уходящего года мы случайно встретились с Еркешем @yerkesh_shakeyev на мероприятии, было очень приятно пообщаться, обняться и сфотографироваться. Получились фотографии сквозь десятилетия. Наша песня Еркеша Шакеева Love Story единственная, которую инстаграм пока не заблокировал".

Подписчики осыпали участниц группы комплиментами:

  • А вы все такие же классные.
  • Вообще не изменились, сейчас еще краше.
  • Прекрасно выглядите.
  • Отлично выглядите, еще красивее стали.
  • Девушки совсем не изменились. Такие же красивые.

"Дуэт Л" и Еркеш Шакеев сотрудничали с 90-х годов. Написанная им песня "Донна осень" стала визитной карточкой группы. И не будет преувеличением отметить, что и сегодня ее можно назвать одной из популярных песен в Казахстане.

Между тем российский певец и композитор Дмитрий Маликов показал видео 23-летней давности с исполнителем мирового хита "The Lady in Red" Крисом де Бурге.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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