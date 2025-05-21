Макпал Исабекова с дочкой попала в больницу
Фото: Instagram/makosyai
Казахстанская исполнительница хита "Ноябрь" Макпал Исабекова, вернувшись после отдыха за границей, была госпитализирована с маленькой дочкой. О том, что произошло, певица немного рассказала на своей личной странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.
Артистка разместила фото из палаты, уточнив: "Буквально с самолета в больницу".
Также Исабекова рассказала, что у дочери Илаи не сбивалась температура. Поэтому было принято решение о госпитализации.
Далее музыкант обратилась к коллегам.
"Все, кому должна была ответить по работе. Пожалуйста, не теряйте. Выйду на связь, как станет легче".Макпал Исабекова
Фото: Instagram/stories/makosyai
По словам Исабековой, находиться под наблюдением врачей ей спокойнее.
Материал по теме
Макпал Исабекова пытается доказать государству, что стала мамой
В июне 2022 года у Исабековой родился сын, которого назвали Теодором. 14 февраля 2024 года Исабекова сообщила, что станет мамой второй раз, а уже в июле она поделилась с поклонниками новостью о рождении дочери. Позднее артистка раскрыла необычное имя малышки, написав: "Нашу ватрушку зовут Илая".
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript