#Всеобщее декларирование
Логотип Новости спорта Новости спорта
-10°
$
514.65
544.6
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Всеобщее декларирование
Логотип Новости спорта Новости спорта
-10°
$
514.65
544.6
5.17
Культура и шоу-бизнес

Макпал Исабекова пытается доказать государству, что стала мамой

Макпал Исабекова пытается доказать государству, что стала мамой, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 14:50 Фото: Instagram/makosyai
В начале июля 2024 года казахстанская певица Макпал Исабекова стала мамой во второй раз. Однако одно из лучших событий в жизни омрачено бюрократией. Как оказалось, исполнительница хита "Ноябрь" не может до сих пор доказать государству тот факт, что стала мамой, сообщает Zakon.kz.

С таким заявлением артистка выступила 9 декабря 2024 года на странице в социальных сетях.

"Шел шестой месяц. Уже полгода, как я пытаюсь доказать государству, что я действительно родила. Не получила ни выплат, ни пособий, которые получают все декретницы". Макпал Исабекова

По словам Исабековой, каждый раз ее "футболят".

"1414 вообще трубку не поднимают. Уже нервы сдают. В eGov.kz же говорят: "Ждите, отправляйте". Вот мы и ждем полгода. Я являюсь индивидуальным предпринимателем, оплачиваю все налоги вовремя. А что делает для меня государство, как декретницы?"Макпал Исабекова

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 14:50
Макпал Исабекова впервые показала мужа
, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 14:50

14 февраля 2021 года певица сообщила, что выходит замуж. Личную жизнь Исабекова особо не афиширует.

В июне 2022 года у пары родился сын – мальчика назвали Теодором. О том, что станет мамой второй раз, артистка сообщила 14 февраля 2024 года. Родившуюся в июле дочку они назвали Илая.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Екатерина Варнава о 40-летии: Время жить
Культура и шоу-бизнес
14:07, Сегодня
Екатерина Варнава о 40-летии: Время жить
Отвлекал себя от боли после операции: Игорь Крутой раскрыл историю написания песни "Мой друг"
Культура и шоу-бизнес
13:43, Сегодня
Отвлекал себя от боли после операции: Игорь Крутой раскрыл историю написания песни "Мой друг"
Еще одну награду получил Димаш Кудайберген
Культура и шоу-бизнес
10:41, Сегодня
Еще одну награду получил Димаш Кудайберген
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: