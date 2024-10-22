Макпал Исабекова пытается доказать государству, что стала мамой

Фото: Instagram/makosyai

В начале июля 2024 года казахстанская певица Макпал Исабекова стала мамой во второй раз. Однако одно из лучших событий в жизни омрачено бюрократией. Как оказалось, исполнительница хита "Ноябрь" не может до сих пор доказать государству тот факт, что стала мамой, сообщает Zakon.kz.

С таким заявлением артистка выступила 9 декабря 2024 года на странице в социальных сетях. "Шел шестой месяц. Уже полгода, как я пытаюсь доказать государству, что я действительно родила. Не получила ни выплат, ни пособий, которые получают все декретницы". Макпал Исабекова По словам Исабековой, каждый раз ее "футболят". "1414 вообще трубку не поднимают. Уже нервы сдают. В eGov.kz же говорят: "Ждите, отправляйте". Вот мы и ждем полгода. Я являюсь индивидуальным предпринимателем, оплачиваю все налоги вовремя. А что делает для меня государство, как декретницы?" Макпал Исабекова Материал по теме Макпал Исабекова впервые показала мужа 14 февраля 2021 года певица сообщила, что выходит замуж. Личную жизнь Исабекова особо не афиширует. В июне 2022 года у пары родился сын – мальчика назвали Теодором. О том, что станет мамой второй раз, артистка сообщила 14 февраля 2024 года. Родившуюся в июле дочку они назвали Илая.

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