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Макпал Исабекова рассказала, почему "поругалась" с Дильназ Ахмадиевой

Макпал Исабекова рассказала, почему &quot;поругалась&quot; с Дильназ Ахмадиевой, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 10:32 Фото: Instagram/makosyai
Казахстанская исполнительница хита "Ноябрь" Макпал Исабекова устроила опросник на странице в Instagram. Один из вопросов от подписчиков касался ее взаимоотношений с певицей Дильназ Ахмадиевой, сообщает Zakon.kz.

"Почему поругались с Дильназ Ахмадиевой?" – именно так звучал вопрос. На что Исабекова заявила: "Мы с Дилей никогда не ругались. Никогда!".

Артистка уточнила, что в жизни, к сожалению, иногда родные люди отдаляются друг от друга по разным причинам.

"Я всегда была и буду ей благодарна за все, что она для меня сделала. Она была одной из тех немногих, кто поддержал меня, когда я уходила в свободное плавание, она поддержала меня не только словом, но и делом. Ее поддержка меня удержала. Она щедрая душа. И мое сердце всегда будет болеть за нее. Но сейчас наши пути разошлись: не знаю – на время или навсегда".Макпал Исабекова

В заключении она философски подчеркнула: "Жизнь расставит все".

14 февраля 2021 года певица сообщила, что выходит замуж. В июне 2022 года у пары родился сын – мальчика назвали Теодором. О том, что станет мамой второй раз, артистка сообщила 14 февраля 2024 года. Родившуюся в июле дочку они назвали Илая. Однако до 22 октября информацию и фотографии мужа Исабекова тщательно скрывала.

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