Неожиданное продолжение истории с "Брэдом Питтом": стал "Киану Ривзом" из Нигерии

Стало известно, кто от имени звезды Голливуда Брэда Питта выманил у 53-летней француженки 830 тыс. евро (более 452 млн тенге), сообщает Zakon.kz.

Найти злоумышленника потерпевшей Анне помог основатель сайта Find My Scammer Марван Уараб. Он связался с фальшивым Брэдом Питтом, используя информацию, предоставленную ему Анной. Отправил ему "ссылку-ловушку", замаскированную в сообщении, при нажатии на которую получил доступ к телефону мошенника, пишет Daily mail. На устройстве "Брэда Питта" насчитали 34 жертвы.

Уараб сообщил, что в итоге ему удалось раскрыть личность мошенника, а также адрес, откуда он проворачивал свои аферы – в Нигерии. Более того, активисту удалось выяснить, что мошенник теперь выдает себя за еще одну знаменитость, чтобы обмануть других жертв и лишить их состояния.

"Сегодня он все еще активен, только теперь он притворяется Киану Ривзом", – сказал Марван Уараб.

Отметим, что печальная история француженки не осталась незамеченной настоящим Питтом.

"Это напоминает всем о необходимости быть осторожными и не отвечать на подобные сообщения в интернете, особенно от знаменитостей, которые не ведут социальные сети", – заявил его представитель.

Ранее сообщалось, что 53-летняя жительница Франции Анна в соцсетях познакомилась сначала якобы с матерью Брэда Питта, а затем и с ним самим. Переписка дошла до того, что лже-звезда сделал женщине предложение. Во время общения "Питт" тянул из Анны деньги. Когда афера вскрылась, ей пришлось пройти курс лечения от тяжелой депрессии.