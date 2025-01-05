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Культура и шоу-бизнес

Анджелина Джоли сменила имидж после развода с Брэдом Питтом

Джоли, новый имидж, развод, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 13:12 Фото: wikimedia
Звезда Голливуда Анджелина Джоли вышла в свет после официального развода с Брэдом Питтом в новом образе, сообщает Zakon.kz.

Актриса 3 января 2025 года приняла участие в 36-й ежегодной церемонии открытия фестиваля Palm Springs International Film Awards в Палм-Спрингс (Калифорния). На снимках и видео с церемонии можно обратить внимание, что Джоли изменила прическу, сделав челку и уложив волосы каскадом.

Мероприятие 49-летняя звезда посетила с дочерью Захарой, которая ранее отказалась от фамилии Брэда Питта.

31 декабря 2024 года стало известно, что голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли завершили процесс развода, подписав соглашение об условиях расторжения брака спустя восемь лет после его начала.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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