Анджелина Джоли сменила имидж после развода с Брэдом Питтом
Фото: wikimedia
Звезда Голливуда Анджелина Джоли вышла в свет после официального развода с Брэдом Питтом в новом образе, сообщает Zakon.kz.
Актриса 3 января 2025 года приняла участие в 36-й ежегодной церемонии открытия фестиваля Palm Springs International Film Awards в Палм-Спрингс (Калифорния). На снимках и видео с церемонии можно обратить внимание, что Джоли изменила прическу, сделав челку и уложив волосы каскадом.
Мероприятие 49-летняя звезда посетила с дочерью Захарой, которая ранее отказалась от фамилии Брэда Питта.
31 декабря 2024 года стало известно, что голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли завершили процесс развода, подписав соглашение об условиях расторжения брака спустя восемь лет после его начала.
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