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Мир

Мошенники от имени Брэда Питта обманули пожилую француженку на 454 млн тенге

мошенники от имени голливудского актера Брэда Питта обманули 53-летнюю француженку, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 22:08 Фото: Instagram/bradpittofflcial
Мошенники от имени голливудского актера Брэда Питта обманули 53-летнюю француженку на 830 тыс. евро (более 454 млн тенге), сообщает Zakon.kz.

Как пишет британское издание Independent, артист осудил действия мошенников.

"Ужасно, что мошенники используют сильную связь между знаменитостью и фанатами против людей", – заявил представитель актера.

В заявлении отмечается, что случившееся – "важное напоминание о том, что не стоит отвечать на внезапные сообщения от посторонних".

Согласно данным издания, гражданка Франции состояла в отношениях с "Брэдом Питтом" и периодически переводила ему деньги на разные цели, в том числе на лечение от рака почек. "Питт" присылал ей сгенерированные искусственным интеллектом фото из больницы и предлагал выйти за него замуж.

Между тем, француженку изначально предупреждали, что она стала жертвой мошеннической схемы, однако поверила она в это только тогда, когда увидела актуальное фото настоящего актера с возлюбленной Инес де Рамон.

Ранее сообщалось, кто такие дропперы и как защититься от финансового мошенничества.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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