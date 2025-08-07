У Брэда Питта в возрасте 84 лет умерла мама

У американского актера Брэда Питта горе – умерла его мама, Джейн Этта Питт. Ей было 84 года, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, о трагедии стало известно спустя несколько дней, когда о ней в соцсетях рассказала племянница актера Сидни Питт, дочь младшего брата звезды, Дага.

По словам девушки, семья не делала публичное заявление, так как переживала утрату в кругу близких.

До выхода на пенсию Джейн Этта Питт работала семейным консультантом и была, по воспоминаниям внучки, невероятно добрым и отзывчивым человеком. Сидни поделилась, как бабушка каждый год устраивала им "особенный день" перед школой, учила видеть Бога в повседневных вещах, рисовать и оставаться добрыми, но сильными.

"Она воплощала собой любовь в ее чистейшем проявлении. Нам поистине повезло, что мы любили ее, пока росли, и я знаю, что она живет в каждом из нас", – добавила девушка.

Официальных комментариев от Брэда пока не поступало.

