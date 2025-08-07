#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

У Брэда Питта в возрасте 84 лет умерла мама

У американского актера Брэда Питта горе – умерла его мама, Джейн Этта Питт. Ей было 84 года, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, о трагедии стало известно спустя несколько дней, когда о ней в соцсетях рассказала племянница актера Сидни Питт, дочь младшего брата звезды, Дага.

По словам девушки, семья не делала публичное заявление, так как переживала утрату в кругу близких.

До выхода на пенсию Джейн Этта Питт работала семейным консультантом и была, по воспоминаниям внучки, невероятно добрым и отзывчивым человеком. Сидни поделилась, как бабушка каждый год устраивала им "особенный день" перед школой, учила видеть Бога в повседневных вещах, рисовать и оставаться добрыми, но сильными.

"Она воплощала собой любовь в ее чистейшем проявлении. Нам поистине повезло, что мы любили ее, пока росли, и я знаю, что она живет в каждом из нас", – добавила девушка.

Официальных комментариев от Брэда пока не поступало.

Ранее казахстанский музыкант Бахтияр Мамедов, более известный под сценическим псевдонимом Jah Khalib, планирует отменить или перенести тур по стране. Причины исполнитель хита "Если чё, я Баха" озвучил в своих социальных сетях.

Аксинья Титова
