Актриса фильма "Субстанция" целый год восстанавливала лицо после грима

Маргарет Куолли потребовался год для восстановления от киногрима после съемок "Субстанции", сообщает Zakon.kz.

Со слов актрисы, интенсивное нанесение грима вызвало раздражение кожи, из‑за чего она покрылась прыщами. Ее кожа была настолько повреждена, что лицо даже вырезали из некоторых кадров.

"Например, в конце, когда они задирают мне юбку в начальных титрах, и вокруг пальмы, и у них все эти длинные объективы снизу, это просто потому, что к тому времени мое лицо было настолько потрепанным, что они больше не могли снимать его", – отметила Куолли.

Акне у нее продолжалось, когда она начала работать над своим следующим фильмом "Виды доброты".

"Это и были мои прыщи от грима. Я играла нескольких персонажей, и для одного из них как раз пригодились все мои сумасшедшие прыщи от накладного грима", – рассказала актриса.

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