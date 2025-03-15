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Культура и шоу-бизнес

Венсан Кассель снялся в фильме ужасов "Савана"

Венсан Кассель и фильм &quot;Савана&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2025 02:58 Фото: Instagram/vincentcassel
Компания Janus Films выпустила первый полный трейлер фильма "Савана" с Венсаном Касселем в главной роли, сообщает Zakon.kz.

Кинематографист Дэвид Кроненберг придумал идею для своей 23-й картины после смерти его жены Каролины Кроненберг. Женщина умерла от рака в 2017 году в возрасте 66 лет.

Фильм рассказывает об изобретателе программного обеспечения, позволяющего наблюдать за разложением умерших в режиме реального времени. После того, как могила его жены подвергается вандализму, персонаж оказывается в центре геополитического заговора, в который втягиваются сестра его супруги, ее бывший муж, а также международные партнеры.

Премьера ленты состоится 25 апреля.

А другой американский кинорежиссер, сценарист и продюсер Фрэнсис Коппола рассказал об отсутствии денег для производства новых фильмов.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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