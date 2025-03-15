Венсан Кассель снялся в фильме ужасов "Савана"

Компания Janus Films выпустила первый полный трейлер фильма "Савана" с Венсаном Касселем в главной роли, сообщает Zakon.kz.

Кинематографист Дэвид Кроненберг придумал идею для своей 23-й картины после смерти его жены Каролины Кроненберг. Женщина умерла от рака в 2017 году в возрасте 66 лет.

Фильм рассказывает об изобретателе программного обеспечения, позволяющего наблюдать за разложением умерших в режиме реального времени. После того, как могила его жены подвергается вандализму, персонаж оказывается в центре геополитического заговора, в который втягиваются сестра его супруги, ее бывший муж, а также международные партнеры.

Премьера ленты состоится 25 апреля.

А другой американский кинорежиссер, сценарист и продюсер Фрэнсис Коппола рассказал об отсутствии денег для производства новых фильмов.