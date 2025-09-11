#АЭС в Казахстане
Мир

Неприличный жест Ксении Собчак "взорвал" Сеть

Российская журналист Ксения Собчак, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 13:11 Фото: Instagram/xenia_sobchak
Российский журналист Ксения Собчак показала видеооператору неприличный жест, чем вызвала бурю восторга со стороны ее подписчиков, сообщает Zakon.kz.

На опубликованном 11 сентября 2025 года в Instagram видео оператор "поймал" Собчак за поеданием канапе на мероприятии. Заметив направленный на себя объектив, дочь первого мэра Санкт-Петербурга, недолго думая, показала снимающему средний палец.

"Через пять часов обсуждений съела кусочек дыни – и вот …" – подписала она пост.

Несмотря на то, что жест был неэтичным и неприличным, подписчики Собчак завалили ее восхищенными комментариями:

  • А главное, как этот фак был красив и деликатен в исполнении.
  • Так мне нравится Ксения, идеальное сочетание ума, женственности, харизмы и перчинки.
  • Я прям ждала финал. Думала, ну покажет или нет! Наша.
  • Вы когда-нибудь слышали словосочетание "Элегантный ФАК"?!
  • Обожаю.
  • Разлетится скоро на мемы.
  • Лучшая!

Комментарии критического характера можно сосчитать по пальцам:

  • И это русская интеллигенция налицо.
  • Вот что значит все дозволено! Сидит за столом, жрет, по-другому не скажешь, еще и фак показывает.
  • Чем, спрашивается, гордиться!? Позорище и не меньше. Тут дело даже не в том, что она ест, а в том, что в принципе то, что другим не дозволено, она делает с завидным постоянством, пренебрегая какими-то элементарными правилами приличия и людьми в целом.

Ранее Собчак рассказала, что композитор и поэт Игорь Николаев выставил ей счет почти на миллион тенге за фрагмент в ее интервью.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
