Маленький сын Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха поразил игрой на пианино

Российская актриса Елизавета Арзамасова 16 января порадовала подписчиков новой публикацией в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Она опубликовала, как ее трехлетний сын Лев играет на пианино и поет.

Поклонники звездной пары восхитились талантливым мальчиком:

Какой молодец, Левушка! Очень клево получилось! Браво!

У Левушки прекрасный слух! И голос милый, колокольчик! Как быстро растут детки!

Какой талантливый Левушка! Я этому никак не удивляюсь, потому что у него такие талантливые родители!

Ранее звездная пара впервые показала лицо маленькой дочери Лии, которая родилась в августе 2024 года.

