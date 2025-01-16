Маленький сын Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха поразил игрой на пианино
Фото: Instagram/liza_arzamasova
Российская актриса Елизавета Арзамасова 16 января порадовала подписчиков новой публикацией в Instagram, сообщает Zakon.kz.
Она опубликовала, как ее трехлетний сын Лев играет на пианино и поет.
Поклонники звездной пары восхитились талантливым мальчиком:
- Какой молодец, Левушка! Очень клево получилось! Браво!
- У Левушки прекрасный слух! И голос милый, колокольчик! Как быстро растут детки!
- Какой талантливый Левушка! Я этому никак не удивляюсь, потому что у него такие талантливые родители!
Ранее звездная пара впервые показала лицо маленькой дочери Лии, которая родилась в августе 2024 года.
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