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Культура и шоу-бизнес

"Лучше уже не будет": казахстанцы придумали еще одну пародию "Игры в кальмара"

&quot;Лучше уже не будет&quot;: казахстанцы придумали еще одну пародию &quot;Игры в кальмара&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 16:06 Фото: squidgamenetflix
Известный фотограф Мирас Баянов и энергичный блогер Абай Кабдрашитов сняли небольшой юмористический ролик, соединив два тренда. Популярные казахстанцы предстали в образе героев сериала "Игра в кальмара", танцующих под песню "Три сестры", сообщает Zakon.kz.

Начнем с того, что в 2013 году участник шоу "Фабрика звезд-2" Влад Дарвин выпустил трек под названием "Три сестры". Если 11 лет назад композиция осталась без внимания, то в конце 2024 года благодаря Tik-Tok она зазвучала повсеместно.

Теперь активные пользователи Сети снимают трендовые видео под версию трека. За основу идут следующие строки: "В старом доме на обочине, три цветка, три дочери – Аманда, Линда и Роуз. Рисовали акварелями, чтобы забыть о времени – Аманда, Линда и Роуз".

  • Что же, поздравляю автора, он наконец-то обрел популярность.
  • Почему я раньше этот шедевр не слышала? Tik-Tok открытие сделал для меня.
  • 11 лет назад песня вышла. А я сейчас эту песню слышу. Благодаря тренду.
  • 11 лет назад!? Как это, я эту чудесную песню не встретила ни разу?
  • И никогда бы не узнала, если бы не новый тренд в Instagram на этот трек! – отмечают комментаторы.

Что касается нашумевшего южнокорейского сериала "Игры в кальмара", то в конце 2024 года поклонники дождались выхода второго сезона.

Как в первой части, так и во второй присутствует игра "Тише едешь – дальше будешь". Отказ игроков следовать правилам приводит к смерти.

Напомним, эта игра начинается в комнате с большой куклой и финишной чертой. Игроки могут двигаться, когда кукла произносит считалочку, но должны останавливаться, когда она замолкает.

Песня, которую напевает большая кукла, стала весьма популярной. Этот мотив используют многие знаменитости для своих проектов.

В итоге казахстанцы Кабдрашитов и Баянов решили совместить две темы для нового видео.

"Если бы мы попали в "Игру в кальмара", – говорится в подписи к посту.

В кадре Кабдрашитов и Баянов повторяют действия игры с куклой и останавливаются. Но в этот момент начинает звучать песня про сестер. Незатейливые мотив и слова побуждают знаменитостей повторять трендовые движения, что приводит к фатальным последствиям. Слышится выстрел и оба падают.

  • Нет! Я опять слышу эту песню, теперь она останется в голове на весь день… Не благодарю!
  • Разрываюсь, не могу понять, то ли ты мой любимый фотограф, то ли блогер. Обожаю.
  • Я, оказывается, умею читать по губам.
  • Круто, пацаны, ждали ждали от вас что-то именно такого.
  • Тренд в тренде, как казахи любят.
  • Откуда у тебя вот столько энергии?
  • Закрываем тренд. Лучше уже не будет.
  • Красивые такие.
  • Много раз пересмотрела. Браво, – пишут восторженные подписчики.

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Ранее мы сообщали, что 29-летний знаменитый казахстанский холостяк Димаш Адилет и предприниматель Женис Омаров, более известный как Zheka Fatbelly, неожиданно сняли совместный юмористический ролик.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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