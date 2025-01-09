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Общество

Казахстанская пародия "Игры в кальмара" рассмешила пользователей Сети

Казахстанская пародия &quot;Игры в кальмара&quot; рассмешила пользователей Сети, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 11:57 Фото: Instagram/squidgamenetflix
В конце 2024 года поклонники южнокорейского сериала "Игра в кальмара" дождались выхода второго сезона. Казахстанские блогеры Арнат Утепбергенов и Сайлаубек Ергазы решили немного изменить подачу одного из самых запоминающихся моментов многосерийного триллера, сообщает Zakon.kz.

Первая игра в двух сезонах носит название "Тише едешь – дальше будешь". Отказ игроков следовать правилам приводит к смерти.

Эта игра начинается в комнате с большой куклой и финишной чертой. Игроки могут двигаться, когда кукла произносит считалочку, но должны останавливаться, когда она замолкает. Песня, которую напевает большая кукла, стала весьма популярной. Этот мотив используют многие знаменитости для своих проектов.

Так поступили и Арнат Утепбергенов с Сайлаубеком Ергазы.

Только у них вместо куклы роли "исполняют" камеры безопасности дорожного движения в Алматы.

Комментаторам понравилась затея юмористов.

  • В стране столько людей нет, сколько камер.
  • Основано на реальных событиях.
  • Правда жизни. А теперь еще на моргающий.
  • В эту игру проиграл 70000 за октябрь.
  • Я игру не прошла.
  • У нас побольше камер будет, чем в фильме
  • Прям точно так же ощущал себя только что, – отмечают подписчики.

Ранее стало известно, что продолжение сериала стало самым популярным на Netflix. В этом рейтинге второй сезон уступает только первому.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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