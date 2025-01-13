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Культура и шоу-бизнес

Личность молодого "возлюбленного" раскрыла Анастасия Волочкова

Личность молодого &quot;возлюбленного&quot; раскрыла Анастасия Волочкова, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 14:04 Фото: Instagram/volochkova_art
В 25-й раз посетившая Мальдивские острова российская артистка балета и танцовщица Анастасия Волочкова приоткрыла завесу тайн касательно молодого "возлюбленного". Она наконец раскрыла личность загадочного мужчины, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 13 января 2025 года, 48-летняя балерина вновь опубликовала совместное фото с этим мужчиной, которого ее поклонники приняли за нового возлюбленного. Им оказался 26-летний Марчел, которого в сети называют танцором и начинающим певцом.

"С моим партнером и другом Марчелом прекрасно отдыхаем на мальдивском острове. 5 января станцевали наше шоу "Одержимость", готовимся к следующему... Заодно репетируем тут на пляже. И с творческой миссией мы тут. Хотим создать творческий центр на Мальдивах. Ко дню моего рождения 20 января вернемся. Отпразднуем в ресторане", – написала под публикацией в Instagram Волочкова.

Реакция подписчиков Анастасии выдалась неоднозначной. Если одни решили подшутить, то другие предположили, что у нового "возлюбленного" есть семья и дети:

  • "Прохор Шаляпин его учитель".
  • "Нормальный мужик, для отдыха!"
  • "Мужчина вроде женат и дети у него есть. Но это, видно, не помеха".
  • "Спонсор Настя готова отвезти на Мальдивы кого угодно, видимо. Лишь бы хоть кто-то... под боком был".

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О том, что Анастасия Волочкова намерена временно покинуть Россию и отправиться на отдых на Мальдивы, стало известно 6 января 2025 года. По ее словам, на родину артистка планирует вернуться 17 января, чтобы возобновить свои выступления. Первые фото с загадочным мужчиной балерина опубликовала 10 января. Затем она показала видео с ним.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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