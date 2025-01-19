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Культура и шоу-бизнес

Лолита показала маму, на которую стала очень похожа

Российская певица, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2025 03:40 Фото: Telegram-канал Лолиты Милявской
Российская певица Лолита трогательно поздравила с днем рождения свою маму. Отмечая силу и жизнелюбие Аллы Дмитриевны, она поделилась видео с именинницей, чей пример вдохновляет на борьбу и любовь к жизни, сообщает Zakon.kz.

Как и многие звезды российского шоу-бизнеса Лолита посвящает январь семье. Певица прилетела в Болгарию и сейчас проводит время с самыми близкими – мамой и дочерью. 18 января Милявская трогательно поздравила родительницу с днем рождения, поделившись редким совместным видео.

"Мамочку с днем рождения! 82 года, и, конечно, есть проблемы со здоровьем. Но в этом суть моей мамы – борьба вопреки всему, за себя, за жизнь! Вот и тост созрел! За жизнь!" – написала Лолита.

Артистка отметила, что Алла Дмитриевна в свои годы выглядит лучше, чем многие ровесники самой артистки. Знаменитости также присоединились к поздравлениям женщины в комментариях.

  • "Мамулю с днем рождения!";
  • "Присоединяюсь к поздравлениям! Мамочке здоровья, она самая-самая!";
  • "Мамочке твоей здоровья и долгих лет", – прокомментировали пост Наташа Королёва, Екатерина Стриженова и Игорь Гуляев.

Ранее коллега Лолиты певица Слава потратила на отдых более 42 млн тенге и осталась им недовольна.

Аксинья Титова
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