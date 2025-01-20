Ольга Бузова в свой 39-й день рождения сделала важные заявления

Известной российской ведущей Ольге Бузовой сегодня, 20 января 2025 года, исполнилось 39 лет. Эпатажная актриса не только сняла интересный ролик, но и рассказала о себе несколько ключевых фактов, сообщает Zakon.kz.

К примеру, экс-ведущая скандального реалити-шоу "Дом-2" не боится цифр.

"Мне сегодня 39 в 10:30 по Москве родилась ваша Оля. Я об этом спокойно говорю", – подчеркнула она.

Далее знаменитость заявила, что не боится иногда быть слабой и косых взглядов с осуждениями.

"Я никогда ничего не боюсь. Я живу здесь и сейчас. Я кайфую". Ольга Бузова

Так происходит, по ее словам, из-за того жизнь одна.

"С днем рождения, самое большое сокровище, которое у меня есть – меня". Ольга Бузова

Комментаторы присоединились, оставив лишь теплые и добрые пожелания. Многие подчеркнули, что уже давно следят за ее творчеством и трудолюбием.

"Как летит время. Я была маленькой девочкой, смотрела "Дом-2". Оле было 18 лет. Теперь мне 31, а Оле – 39! Красотка!" – написал один из пользователей.

Примечательно, что в свой праздник Бузова подготовила подарок многочисленным фанатам. Она напомнила, что в 2016 году выпустила трек "Под звуки поцелуев":

"Спустя 9 лет хочу начать свой новый этап именно с перезапуска этого уникального и невероятно красивого хита".

Ранее 39-летняя казахстанская актриса Асель Сагатова в белом платье сорвала шквал комплиментов. Кто-то даже сравнил Сагатову с секс-символом 1950-х годов – Мэрилин Монро.