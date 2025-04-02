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Культура и шоу-бизнес

Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом дела о секс-торговле

Жан-Клод Ван Дамм, уголовное дело, секс-торговля, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 16:47 Фото: Instagram/jcvd
Известный американский актер и режиссер бельгийского происхождения Жан-Клод Ван Дамм фигурирует в деле о торговле людьми: его обвиняют в пользовании услугами пяти румынских девушек, сообщает Zakon.kz.

Как написали румынские СМИ, в производстве Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью (DIICOT) находится дело о сети торговли людьми, в том числе несовершеннолетними, которой руководил самопровозглашенный "гуру" Морель Болеа. Преступный бизнес он организовал под видом модельного агентства. В 2022 году Болеа стал главным обвиняемым по делу, расследование которого продолжается до сих пор.

О том, что в деле фигурирует имя известного актера 90-х, рассказал адвокат Адриан Кукулис.

"Жан-Клод Ван Дамм обвиняется в получении одновременно сексуальных услуг пяти румынских девушек, находившихся в уязвимом состоянии, в рамках подозрений о сексуальной эксплуатации", – говорится в его заявлении.

Жан-Клод Ван Дамм, предположительно, был причастен к серии мероприятий, проходивших во французском городе Канны. Предполагается, что эти девушки оказались впутанными в сеть по торговле людьми.

Заявления предполагаемой жертвы в этом деле крайне серьезны. Она утверждает, что была свидетелем моментов, когда румынских девушек "отдавали" Жан-Клоду Ван Дамму, и эти сцены якобы происходили во время частных встреч в Каннах.

Если обвинения подтвердятся, этот скандал может иметь серьезные международные последствия, учитывая известность вовлеченных в него лиц. На данный момент Жан-Клод Ван Дамм не сделал официального заявления относительно этих обвинений.

Это не первый случай, когда бельгийский актер сталкивается с обвинениями в неподобающем поведении. В 2022 году бельгийская прокуратура начала против него расследование после жалобы на сексуальное насилие. Инцидент предположительно произошел в августе 2021 года в эксклюзивном баре в Брюсселе. По данным бельгийских СМИ, 33-летняя женщина заявила, что актер пытался напасть на нее, предлагая вступить с ним в интимные отношения. Хотя расследование было начато, Жан-Клод Ван Дамм в то время отрицал обвинения.

За свою актерскую карьеру Жан-Клод Ван Дамм снялся в общей сложности более чем в 50 фильмах, в том числе: "Кровавый спорт", "Кикбоксер", "Двойной удар", "Универсальный солдат" и других. 

В начале 2025 года актер порадовал своих поклонников знаменитым танцем из фильма "Кикбоксер".

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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