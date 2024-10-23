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Жан-Клод Ван Дамм лишился своего памятника в азербайджанском селе

Памятник, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 05:05 Фото: Instagram/jcvd
Всемирно известный американский актер лишился своего памятника в селе Вандам Габалинского района Азербайджана, сообщает Zakon.kz.

Скульптуру создали и установили несколько лет назад в связи с удивительным созвучием названия села и фамилии знаменитого актера. Об этом пишет издание "1News".

Жан-Клод Ван Дамм, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 05:05

Фото: 1news.az

Со слов главы сельского муниципалитета Асифа Гашимова, памятник, автором которого является известный азербайджанский скульптор Азад Алиев, будет перенесен в другое место. Это связано со строительством дороги республиканского значения.

В начале октября стало известно, что в Неваде американские художники создали провокационную скульптуру Дональда Трампа.

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