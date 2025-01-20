Ерке Есмахан объявила, когда вернется в Казахстан

Казахстанская исполнительница Ерке Есмахан с 6 января 2025 года путешествует с семьей по Европе. Певица на постоянной основе рассказывает о приключениях, демонстрируя роскошный отдых, сообщает Zakon.kz.

На странице в Instagram актриса 20 января поведала, что у нее в планах задержаться за границей еще на 10 дней.

Фото: Instagram/stories/erke_esmahan

По ее словам, с момента начала отдыха прошло уже 15 дней.

"Впереди есть еще 10 дней". Ерке Есмахан

Напомним, изначально супруги прибыли в Милан, где сходили на балет "Щелкунчик" в театр La Scala. Затем отправились на горнолыжный курорт в Швейцарию.

Уже 13 января певица опубликовала новые снимки у подножия живописных Альпийских гор.