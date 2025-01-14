Беременная Ерке Есмахан разрекламировала дорогостоящий отдых в Альпах
О том, что беременная исполнительница хита "Қайда?" улетела на отдых, стало известно еще 6 января 2025 года.
Изначально супруги прибыли в Милан, где сходили на балет "Щелкунчик" в театр La Scala. Затем отправились на горнолыжный курорт в Швейцарию.
Уже 13 января певица опубликовала новые снимки у подножия живописных Альпийских гор.
В подписи к снимкам Есмахан подчеркнула, что Швейцария у нее ассоциировалась с фразой главного героя из фильма 1968 года "Ангел в тюбетейке". Тогда Тайлак произнес: "Какая Швейцария? Это Казахстан!"
Далее она подчеркнула, что раньше одна из самых развитых стран мира была для нее недосягаемой.
"А сегодня я отдыхаю с семьей в Швейцарии, у подножия Альп. Бесконечная благодарность".Ерке Есмахан
Комментаторы остались под впечатлением после просмотра красивых кадров. Один за другим они желают себе и каждому исполнить свои мечты.
- Ерке, ваша семья – настоящий пример тепла, любви и гармонии! Счастливые лица и искренние улыбки говорят больше, чем слова. Пусть ваша связь становится только крепче с каждым днем, а в доме всегда звучит смех и царит радость!
- Люблю.
- Пусть у нас тоже будет возможность отправиться в путешествие с семьей в Швейцарию.
- Мечты сбываются, продолжаем мечтать.
- Так классно! Давайте, у всех будет шанс!
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