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Культура и шоу-бизнес

Беременная Ерке Есмахан разрекламировала дорогостоящий отдых в Альпах

Ерке Есмахан на фоне Альп, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 10:11 Фото: Instagram/erke_esmahan
Звездное семейство казахстанских артистов Раймбека Бактыгереева, более известного как RaiM, и Ерке Есмахан с детьми продолжает отдыхать за границей. Их шикарный отдых в Швейцарии вдохновил подписчиков мечтать и когда-нибудь посетить те же места, сообщает Zakon.kz.

О том, что беременная исполнительница хита "Қайда?" улетела на отдых, стало известно еще 6 января 2025 года.

Изначально супруги прибыли в Милан, где сходили на балет "Щелкунчик" в театр La Scala. Затем отправились на горнолыжный курорт в Швейцарию.

Уже 13 января певица опубликовала новые снимки у подножия живописных Альпийских гор.

В подписи к снимкам Есмахан подчеркнула, что Швейцария у нее ассоциировалась с фразой главного героя из фильма 1968 года "Ангел в тюбетейке". Тогда Тайлак произнес: "Какая Швейцария? Это Казахстан!"

Далее она подчеркнула, что раньше одна из самых развитых стран мира была для нее недосягаемой.

"А сегодня я отдыхаю с семьей в Швейцарии, у подножия Альп. Бесконечная благодарность".Ерке Есмахан

Комментаторы остались под впечатлением после просмотра красивых кадров. Один за другим они желают себе и каждому исполнить свои мечты.

  • Ерке, ваша семья – настоящий пример тепла, любви и гармонии! Счастливые лица и искренние улыбки говорят больше, чем слова. Пусть ваша связь становится только крепче с каждым днем, а в доме всегда звучит смех и царит радость!
  • Люблю.
  • Пусть у нас тоже будет возможность отправиться в путешествие с семьей в Швейцарию.
  • Мечты сбываются, продолжаем мечтать.
  • Так классно! Давайте, у всех будет шанс!

Днем ранее сообщалось, что заслуженный деятель Казахстана Айбек Жансеитов, более известный как Беркут, подтвердил домыслы общественности о пополнении в семействе. Его жена Виктория Жансеитова (Аиша) в скором времени подарит ему четвертого малыша.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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