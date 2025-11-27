51-летняя Баян Алагузова восхитила откровенным фото в купальнике
Фото: Instagram/bayanmaksatkyzy_
Казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова 27 ноября опубликовала в Instagram фотографию с пляжа Пхукета, где сейчас проводит отпуск, сообщает Zakon.kz.
На снимке 51-летняя звезда позирует в синем купальнике на фоне заката.
"На закате всегда красивые фото получаются", – написала Алагузова под публикацией.
Публикация вызвала бурную реакцию у подписчиков. Пользователи отметили, что знаменитость находится в отличной форме и "становится только красивее с возрастом".
- Шикарная женщина! Восхищаюсь! Иметь такую фигуру – это большая работа над собой.
- Просто божественная!
- Шикарная!
