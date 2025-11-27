#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
#Интересное
Культура и шоу-бизнес

51-летняя Баян Алагузова восхитила откровенным фото в купальнике

Баян Алагузова, отпуск, купальник, фото , фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 19:13 Фото: Instagram/bayanmaksatkyzy_
Казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова 27 ноября опубликовала в Instagram фотографию с пляжа Пхукета, где сейчас проводит отпуск, сообщает Zakon.kz.

На снимке 51-летняя звезда позирует в синем купальнике на фоне заката.

"На закате всегда красивые фото получаются", – написала Алагузова под публикацией.

Публикация вызвала бурную реакцию у подписчиков. Пользователи отметили, что знаменитость находится в отличной форме и "становится только красивее с возрастом".

  • Шикарная женщина! Восхищаюсь! Иметь такую фигуру – это большая работа над собой.
  • Просто божественная!
  • Шикарная!

Ранее Филипп Киркоров раскрыл неизвестные подробности свадьбы с Аллой Пугачёвой.

Айсулу Омарова
