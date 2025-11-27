51-летняя Баян Алагузова восхитила откровенным фото в купальнике

Фото: Instagram/bayanmaksatkyzy_

Казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова 27 ноября опубликовала в Instagram фотографию с пляжа Пхукета, где сейчас проводит отпуск, сообщает Zakon.kz.

На снимке 51-летняя звезда позирует в синем купальнике на фоне заката. "На закате всегда красивые фото получаются", – написала Алагузова под публикацией. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bayan Alaguzova (@bayanmaxatkyzy) Публикация вызвала бурную реакцию у подписчиков. Пользователи отметили, что знаменитость находится в отличной форме и "становится только красивее с возрастом". Шикарная женщина! Восхищаюсь! Иметь такую фигуру – это большая работа над собой.

Просто божественная!

Шикарная! Ранее Филипп Киркоров раскрыл неизвестные подробности свадьбы с Аллой Пугачёвой.



