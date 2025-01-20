Юлия Высоцкая показала фото с венчания с 87-летним Кончаловским

51-летняя российская телеведущая Юлия Высоцкая, прославившаяся кулинарными рецептами, опубликовала архивные фотографии с венчания с режиссером Андреем Кончаловским. Примечательно, что для президента киноакадемии "Ника" брак с Высоцкой по счету является пятым, сообщает Zakon.kz.

36-летняя разница в возрасте зачастую становится поводом для разговоров. Но супруги демонстрируют образцовое семейство.

Заслуженная артистка России показала подписчикам, как проходило таинство.

Фото: Instagram/stories/juliavysotskayaofficial

"Мы вместе вечность. А этот день случился шесть лет назад. Полет нормальный", – значится в описании к ее снимкам.

Фото: Instagram/stories/juliavysotskayaofficial

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Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая поженились в 1998 году. У пары есть двое детей – сын Петр и дочь Мария.

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