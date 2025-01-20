Юлия Высоцкая показала фото с венчания с 87-летним Кончаловским
Фото: Instagram/stories/juliavysotskayaofficial
51-летняя российская телеведущая Юлия Высоцкая, прославившаяся кулинарными рецептами, опубликовала архивные фотографии с венчания с режиссером Андреем Кончаловским. Примечательно, что для президента киноакадемии "Ника" брак с Высоцкой по счету является пятым, сообщает Zakon.kz.
36-летняя разница в возрасте зачастую становится поводом для разговоров. Но супруги демонстрируют образцовое семейство.
Заслуженная артистка России показала подписчикам, как проходило таинство.
Фото: Instagram/stories/juliavysotskayaofficial
"Мы вместе вечность. А этот день случился шесть лет назад. Полет нормальный", – значится в описании к ее снимкам.
Фото: Instagram/stories/juliavysotskayaofficial
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая поженились в 1998 году. У пары есть двое детей – сын Петр и дочь Мария.
Ранее мы рассказывали, 20 января 2025 года народной артистке России Ирине Аллегровой исполнилось 73 года. "Императрицу" поспешили поздравить ее коллеги, среди которых был и композитор Игорь Николаев.
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