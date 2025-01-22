#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
527.58
546.15
5.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
527.58
546.15
5.29
Культура и шоу-бизнес

19-летняя дочь Анастасии Волочковой высказалась о конфликтах с матерью

19-летняя дочь Анастасии Волочковой высказалась о конфликтах с матерью, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 05:20 Фото: Instagram/volochkova_art
Наследница российской балерины Анастасии Волочковой ведет непубличную жизнь, но ради звездной мамы все же сделала исключение. 19-летняя Ариадна прибыла на вечеринку в честь 49-летия балерины не одна, а вместе с избранником, сообщает Zakon.kz.

О своем молодом человеке дочь балерины рассказала только то, что "он немного старше", а свадьба может состояться уже этим летом.

Также девушка рассказала, в какой сфере строит карьеру.

"У меня все отлично. Я занимаюсь образовательной деятельностью, я преподаю и в том числе занимаюсь дубляжем. Я артист дубляжа и стараюсь озвучивать фильмы, мультфильмы и многое другое", – поделилась Ариадна.

На вопрос, удалось ли сгладить конфликты с матерью, девушка ответила дипломатично.

"Я не думаю, что "сгладить" – это правильное слово, потому что конфликты есть в каждой семье, и это абсолютно нормально. Главное, понимать, что это твоя мама, это твой родитель, это человек, который принес тебя в этот мир. Вот и все", – объяснила она.

Ранее Анастасия Волочкова показала свою 90-летнюю учительницу, а также раскрыла личность молодого "возлюбленного", с которым отдыхала на Мальдивах.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Певица Кети Топурия впервые показала лицо 4-летнего сына
Культура и шоу-бизнес
15:36, 21 января 2025
Певица Кети Топурия впервые показала лицо 4-летнего сына
Анастасия Волочкова показала свою 90-летнюю учительницу
Культура и шоу-бизнес
13:38, 21 января 2025
Анастасия Волочкова показала свою 90-летнюю учительницу
Солист группы "Иванушки International" стал дедушкой во второй раз
Культура и шоу-бизнес
13:14, 21 января 2025
Солист группы "Иванушки International" стал дедушкой во второй раз
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: