19-летняя дочь Анастасии Волочковой высказалась о конфликтах с матерью

Наследница российской балерины Анастасии Волочковой ведет непубличную жизнь, но ради звездной мамы все же сделала исключение. 19-летняя Ариадна прибыла на вечеринку в честь 49-летия балерины не одна, а вместе с избранником, сообщает Zakon.kz.

О своем молодом человеке дочь балерины рассказала только то, что "он немного старше", а свадьба может состояться уже этим летом.



Также девушка рассказала, в какой сфере строит карьеру.

"У меня все отлично. Я занимаюсь образовательной деятельностью, я преподаю и в том числе занимаюсь дубляжем. Я артист дубляжа и стараюсь озвучивать фильмы, мультфильмы и многое другое", – поделилась Ариадна.

На вопрос, удалось ли сгладить конфликты с матерью, девушка ответила дипломатично.

"Я не думаю, что "сгладить" – это правильное слово, потому что конфликты есть в каждой семье, и это абсолютно нормально. Главное, понимать, что это твоя мама, это твой родитель, это человек, который принес тебя в этот мир. Вот и все", – объяснила она.

Ранее Анастасия Волочкова показала свою 90-летнюю учительницу, а также раскрыла личность молодого "возлюбленного", с которым отдыхала на Мальдивах.

