Жена Владимира Преснякова уговорила его исполнить супружеский долг на Мальдивах
Фото: Instagram/nataliapodolskaya
42-летняя российская поп-певица Наталья Подольская с семьей отдыхает в самом райском месте на планете – на белоснежных пляжах Мальдивских островов. Участница "Фабрики звезд-5" опубликовала серию однотипных снимков и рассказала историю их создания, сообщает Zakon.kz.
В подписи к солнечным фотографиям супруга именитого исполнителя Владимира Преснякова уточнила, что они находятся в лучшем месте на земле.
Также артистка в шуточной форме рассказала про супружеский долг.
"Я считаю, что в наши дни выполнение супружеского долга – это фотографировать с удовольствием свою жену на отдыхе! А не то, что вы там подумали".Наталья Подольская
Комментаторы оценили старания Преснякова, отметив, что он уже "набил руку". Кто-то же и вовсе оставил веселое пожелание исполнителю хита "Стюардесса по имени Жанна": "Беги! Это же только начало отдыха".
Примечательно, что за несколько дней до этого Подольская уточнила, что делает снимки с помощью таймера. Причиной тому является нелюбовь мужа к фотографированию.
Ранее мы рассказывали, что в семье солиста российской группы "Иванушки International" Кирилла Андреева произошло радостное событие. 53-летний музыкант во второй раз стал дедушкой.
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