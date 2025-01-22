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Культура и шоу-бизнес

50-летний Александр Ревва внезапно сменил имидж

50-летний Александр Ревва сменил имидж, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 12:36 Фото: Instagram/arthurpirozhkov
Российский актер Александр Ревва, также известный как Артур Пирожков, удивил армию поклонников необычным преображением, сбрив свою бороду, которая на протяжении долгого времени была частью его имиджа, сообщает Zakon.kz.

Процесс перевоплощения телеведущий заснял на видео, которое после разместил на странице в Instagram c шутливой подписью: "Ты зачем усы не сбрил, дурик?"

Также на камеру шоумен оставил несколько замечаний:

"Я этого не делал никогда и вот сейчас. Походим так немножко. Друзья, как вам мой новый имидж? По-моему, неплохо". Александр Ревва

Реакция подписчиков не заставила себя ждать. Тут же последовали многочисленные сравнения и оценочные суждения:

  • Хосе Боярский.
  • До Боярского был не Ленин, а Атос.
  • Родной, ты был бы на хуторе самым красивым трактористом "Володей".
  • С усами как итальянец.
  • Прикольно, надо привыкнуть к этому образу.
  • Михаил Стасов и почти Вилли Токарев.
  • Хотим продолжение. Нужно посмотреть на взгляд вашей жены.
  • Вы так изменились.
  • Сначала не узнала вас.
  • Очень смешно.

Кроме того, среди комментаторов оставил отзыв и друг Реввы – Михаил Галустян. Он кратко написал: "Тысяча чертей".

Ранее резко решил преобразиться другой российский артист. Исполнитель хита "Невозможно возможно" Дима Билан впервые за много лет сбрил бороду.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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