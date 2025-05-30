Фото 50-летнего Александра Реввы с красавицей-женой умилило его фанатов

Известный российский актер, комик, шоумен, телеведущий и певец Александр Ревва (также известен как Артур Пирожков) 29 мая 2025 года умилил поклонников редкой фотографией с супругой – 42-летней Анжеликой, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией 50-летний экс-участник КВН привел слова из песни американского певца и телезвезды итальянского происхождения Перри Комо "It's Impossible":

"..to live without your love is just impossible.. (жить без твоей любви просто невозможно. – Прим. ред.)".

В свою очередь Анжелика Ревва написала в комментариях:

"Мой котик, люблю".

А подписчики осыпали супругов комплиментами, назвав их самой красивой парой. Они также отметили, что Александр и Анжелика созданы друг для друга:

"Пример семьи".

"Ну что за милота".

"Какие же вы милые".

"Самая красивая пара".

"Влюбленные пупсики".

"Просто самое красивое фото".

"Самая лучшая пара на свете".

"Вы просто созданы друг для друга".

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