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Культура и шоу-бизнес

Фото 50-летнего Александра Реввы с красавицей-женой умилило его фанатов

Фото 50-летнего Александра Реввы с красавицей-женой умилило его фанатов, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 11:28 Фото: Instagram/angelikarevva
Известный российский актер, комик, шоумен, телеведущий и певец Александр Ревва (также известен как Артур Пирожков) 29 мая 2025 года умилил поклонников редкой фотографией с супругой – 42-летней Анжеликой, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией 50-летний экс-участник КВН привел слова из песни американского певца и телезвезды итальянского происхождения Перри Комо "It's Impossible":

"..to live without your love is just impossible.. (жить без твоей любви просто невозможно. – Прим. ред.)".

В свою очередь Анжелика Ревва написала в комментариях:

"Мой котик, люблю".

А подписчики осыпали супругов комплиментами, назвав их самой красивой парой. Они также отметили, что Александр и Анжелика созданы друг для друга:

  • "Пример семьи".
  • "Ну что за милота".
  • "Какие же вы милые".
  • "Самая красивая пара".
  • "Влюбленные пупсики".
  • "Просто самое красивое фото".
  • "Самая лучшая пара на свете".
  • "Вы просто созданы друг для друга".

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, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 11:28
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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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