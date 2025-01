Гарик Мартиросян с супругой спародировали поцелуй Трампа

Юмористический ролик Жанна Мартиросян разместила 21 января 2025 года на странице в Instagram с короткой подписью: "А мой смог!"

Старания семейной пары оказались не напрасны. Их дуэт понравился подписчикам. Многие отметили сходство Жанны с Меланией Трамп.

Среди комментаторов можно найти и отзыв популярной исполнительницы Алсу. Певица уточнила: "Мне вторая парочка нравится больше".

Напомним, что был еще один момент инаугурации, запомнившийся аудитории.

Главный исполнительный директор Facebook получил место по соседству с 55-летней невестой одного из самых богатых людей планеты Джеффа Безоса. Лорен Санчес в тот день выбрала довольно откровенный наряд. Именно он привлек внимание примерного семьянина. Момент, когда Цукерберг не удержался и бросил заинтересованный взгляд в декольте возлюбленной Безоса, стал вирусным.

This is the most normal thing I have ever seen Zuckerberg do. pic.twitter.com/sMyPz5Z4L8