Гарик Мартиросян с супругой спародировали поцелуй Трампа

50-летний телепродюсер Гарик Мартиросян и его жена Жанна не смогли пройти мимо одного из главных мемов инаугурации Дональда Трампа. Супруги для нового видео использовали момент, когда из-за широких бортов шляпы 47-й президент США не смог дотянуться поцелуем до жены, сообщает Zakon.kz.

Юмористический ролик Жанна Мартиросян разместила 21 января 2025 года на странице в Instagram с короткой подписью: "А мой смог!"

Старания семейной пары оказались не напрасны. Их дуэт понравился подписчикам. Многие отметили сходство Жанны с Меланией Трамп.

Среди комментаторов можно найти и отзыв популярной исполнительницы Алсу. Певица уточнила: "Мне вторая парочка нравится больше".

Вы даже похожи внешне с Меланией.

Армяне всегда найдут решение проблемы.

Ни шляпа, ни нос Гарика не стали помехой.

Ну, вы и сравнили, Жанна... Где Трамп, а где Гарик! Конечно, он смог, он же армянин!

Талантливый человек талантлив во всем, – пишут другие пользователи Сети.

Напомним, что был еще один момент инаугурации, запомнившийся аудитории.

Главный исполнительный директор Facebook получил место по соседству с 55-летней невестой одного из самых богатых людей планеты Джеффа Безоса. Лорен Санчес в тот день выбрала довольно откровенный наряд. Именно он привлек внимание примерного семьянина. Момент, когда Цукерберг не удержался и бросил заинтересованный взгляд в декольте возлюбленной Безоса, стал вирусным.

This is the most normal thing I have ever seen Zuckerberg do. pic.twitter.com/sMyPz5Z4L8 — Natalie F Danelishen (@Chesschick01) January 20, 2025

20 января 2025 года Дональд Трамп официально вступил в должность 47-го президента США.

Как Дональд Трамп дал клятву добросовестно выполнять обязанности и защищать конституцию США, можно посмотреть тут.

Также во время инаугурации он заявил, что США положат конец тем войнам, что сейчас проходят в мире. О чем еще говорил Трамп, можно прочитать по этой ссылке.