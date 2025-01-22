Гарик Мартиросян с супругой спародировали поцелуй Трампа
Юмористический ролик Жанна Мартиросян разместила 21 января 2025 года на странице в Instagram с короткой подписью: "А мой смог!"
Старания семейной пары оказались не напрасны. Их дуэт понравился подписчикам. Многие отметили сходство Жанны с Меланией Трамп.
Среди комментаторов можно найти и отзыв популярной исполнительницы Алсу. Певица уточнила: "Мне вторая парочка нравится больше".
- Вы даже похожи внешне с Меланией.
- Армяне всегда найдут решение проблемы.
- Ни шляпа, ни нос Гарика не стали помехой.
- Ну, вы и сравнили, Жанна... Где Трамп, а где Гарик! Конечно, он смог, он же армянин!
- Талантливый человек талантлив во всем, – пишут другие пользователи Сети.
Напомним, что был еще один момент инаугурации, запомнившийся аудитории.
Главный исполнительный директор Facebook получил место по соседству с 55-летней невестой одного из самых богатых людей планеты Джеффа Безоса. Лорен Санчес в тот день выбрала довольно откровенный наряд. Именно он привлек внимание примерного семьянина. Момент, когда Цукерберг не удержался и бросил заинтересованный взгляд в декольте возлюбленной Безоса, стал вирусным.
This is the most normal thing I have ever seen Zuckerberg do. pic.twitter.com/sMyPz5Z4L8— Natalie F Danelishen (@Chesschick01) January 20, 2025
20 января 2025 года Дональд Трамп официально вступил в должность 47-го президента США.
Как Дональд Трамп дал клятву добросовестно выполнять обязанности и защищать конституцию США, можно посмотреть тут.
Также во время инаугурации он заявил, что США положат конец тем войнам, что сейчас проходят в мире. О чем еще говорил Трамп, можно прочитать по этой ссылке.