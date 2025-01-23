Джоан Роулинг рассказала о своей встрече с Гитлером

21 января автор серии романов о Гарри Поттере рассказала невероятную историю, сообщает Zakon.kz.

Со слов писательницы, оглядываясь назад она жалеет, что пошла на эту встречу.

"Он хотел, чтобы я поучаствовала создании в детской версии Mein Kampf, но мы не смогли договориться об иллюстраторе. Он хотел Еву Браун, но образцы эскизов, которые он мне показал, были дерьмовыми", – написала Роулинг.

Это не фейк. Так британская писательница пошутила в ответ на нейросетевую картинку от очередного хейтера с ЛГБТ-флагом у своего ника.

Фото: X/damekatydenise_

А в США встречу с известными актрисами Джулией Робертс и Скарлетт Йоханссон выставили на аукцион.