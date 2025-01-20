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Мир

Встречу с Джулией Робертс и Скарлетт Йоханссон выставили на аукцион

Аукцион, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 03:23 Фото: Instagram/juliaroberts
В США выставили на аукцион встречи с несколькими мировыми знаменитостями, сообщает Zakon.kz.

Таким способом фонд помощи жертвам лесных пожаров SoCal Fire Fund планирует выручить деньги на поддержку пострадавших при катастрофе в Калифорнии, пишет The Hollywood Reporter. Среди лотов аукциона:

  • обед с актрисой Джулией Робертс;
  • проход на съемочную площадку сериала "Убийства в одном здании" со Стивом Мартином в главной роли;
  • билет на премьеру проекта "Белый лотос";
  • встреча со Скарлетт Йоханссон на премьере фильма "Мир Юрского периода: Возрождение" и многое другое.
"Я хочу внести свой вклад, чтобы помочь усилить их миссию и собрать поддержку для семей, которые в ней больше всего нуждаются", – написала Робертс в именной записке.

Пожары в штате начались 7 января с престижного района Пасифик-Палисейдс, а затем распространились на Малибу и город Санта-Моника. Жертвами катастрофы стали минимум 24 человека, огонь уничтожил не менее 10 тыс. домов.

11 января в рамках своего благотворительного фонда, Меган Маркл с мужем Гарри вышли помогать пострадавшим в пожарах. Супруги раздавали одежду, еду и детские товары всем нуждающимся. Однако пара столкнулась с хейтом в Сети.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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