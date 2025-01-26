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Культура и шоу-бизнес

Лиза Арзамасова и Илья Авербух потроллили Меланию и Дональда Трамп

Лиза Арзамасова и Илья Авербух потролили Меланию и Дональда Трамп, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2025 20:37 Фото: Instagram/liza_arzamasova
Российская актриса Елизавета Арзамасова и режиссер ледовых шоу Илья Авербух посмеялись над инцидентом, который произошел на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

Артистка на своей странице в Instagram 26 января выложила видео, на котором она стоит в шляпе, а Илья Авербух пытается ее поцеловать. После нескольких попыток все-таки ему это удается сделать. 

"Шляпное, актуальное", – подписала ролик Арзамасова, намекая на случай, который произошел на инаугурации в США.

Тогда Дональд Трамп после вступления в должность президента США попытался поцеловать свою жену Меланию, однако ее шляпа стала существенным препятствием. 

О том, что образ Мелании Трамп на инаугурации вызвал жаркие дискуссии в Сети, можно прочитать здесь

Айсулу Омарова
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