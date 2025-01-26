Лиза Арзамасова и Илья Авербух потроллили Меланию и Дональда Трамп

Российская актриса Елизавета Арзамасова и режиссер ледовых шоу Илья Авербух посмеялись над инцидентом, который произошел на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

Артистка на своей странице в Instagram 26 января выложила видео, на котором она стоит в шляпе, а Илья Авербух пытается ее поцеловать. После нескольких попыток все-таки ему это удается сделать.

"Шляпное, актуальное", – подписала ролик Арзамасова, намекая на случай, который произошел на инаугурации в США.

Тогда Дональд Трамп после вступления в должность президента США попытался поцеловать свою жену Меланию, однако ее шляпа стала существенным препятствием.

О том, что образ Мелании Трамп на инаугурации вызвал жаркие дискуссии в Сети, можно прочитать здесь.

