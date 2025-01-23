#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
520.91
544.25
5.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
520.91
544.25
5.29
Культура и шоу-бизнес

Игорь Николаев показал, как скромно отметил юбилей в Дубае

Игорь Николаев юбилей, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 10:22 Фото: Instagram/igor_nikolaev_music
17 января 2025 года народному артисту России Игорю Николаеву исполнилось 65 лет. Композитор хита "Айсберг" отметил юбилей скромно, правда, в одном из дорогих городов мира – Дубае. На его празднике присутствовали лишь родные и близкие друзья, сообщает Zakon.kz.

Именитый музыкант немного рассказал о прошедшем мероприятии. Компанию в праздничный вечер ему составили супруга с дочерью, Валерия и Иосиф Пригожин, Александр Ревва и друзья, не относящиеся к миру шоу-бизнеса.

Также Николаев уже 22 января опубликовал серию снимков на личной странице в Instagram.

"Это был чудесный тихий семейный вечерок с друзьями! Спасибо, семья! Спасибо, друзья! Спасибо Саше Ревве за вкусный тортик", – отметил в подписи артист.

В заключительной части своего обращения Николаев также поблагодарил всех за поздравления и теплые слова.

В свою очередь комментаторы, кроме пожеланий, отметили скромность музыкального гения.

  • Игорь такой скромный, простой. Ничего из себя не строит.
  • Очень приятно смотреть на вас! Без понтов! Душевно!
  • Приятно видеть таких людей.
  • Красивые, простые, – пишут поклонники творчества артиста.

Несколько дней назад, 20 января, Николаев поздравлял "Императрицу" Ирину Аллегрову с 73-летием. Тогда он заявил, что певица является ярчайшей страницей в его жизни и творчестве.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: