Игорь Николаев показал, как скромно отметил юбилей в Дубае
Фото: Instagram/igor_nikolaev_music
17 января 2025 года народному артисту России Игорю Николаеву исполнилось 65 лет. Композитор хита "Айсберг" отметил юбилей скромно, правда, в одном из дорогих городов мира – Дубае. На его празднике присутствовали лишь родные и близкие друзья, сообщает Zakon.kz.
Именитый музыкант немного рассказал о прошедшем мероприятии. Компанию в праздничный вечер ему составили супруга с дочерью, Валерия и Иосиф Пригожин, Александр Ревва и друзья, не относящиеся к миру шоу-бизнеса.
Также Николаев уже 22 января опубликовал серию снимков на личной странице в Instagram.
"Это был чудесный тихий семейный вечерок с друзьями! Спасибо, семья! Спасибо, друзья! Спасибо Саше Ревве за вкусный тортик", – отметил в подписи артист.
В заключительной части своего обращения Николаев также поблагодарил всех за поздравления и теплые слова.
В свою очередь комментаторы, кроме пожеланий, отметили скромность музыкального гения.
- Игорь такой скромный, простой. Ничего из себя не строит.
- Очень приятно смотреть на вас! Без понтов! Душевно!
- Приятно видеть таких людей.
- Красивые, простые, – пишут поклонники творчества артиста.
Несколько дней назад, 20 января, Николаев поздравлял "Императрицу" Ирину Аллегрову с 73-летием. Тогда он заявил, что певица является ярчайшей страницей в его жизни и творчестве.
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