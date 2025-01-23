Игорь Николаев показал, как скромно отметил юбилей в Дубае

17 января 2025 года народному артисту России Игорю Николаеву исполнилось 65 лет. Композитор хита "Айсберг" отметил юбилей скромно, правда, в одном из дорогих городов мира – Дубае. На его празднике присутствовали лишь родные и близкие друзья, сообщает Zakon.kz.

Именитый музыкант немного рассказал о прошедшем мероприятии. Компанию в праздничный вечер ему составили супруга с дочерью, Валерия и Иосиф Пригожин, Александр Ревва и друзья, не относящиеся к миру шоу-бизнеса.

Также Николаев уже 22 января опубликовал серию снимков на личной странице в Instagram.

"Это был чудесный тихий семейный вечерок с друзьями! Спасибо, семья! Спасибо, друзья! Спасибо Саше Ревве за вкусный тортик", – отметил в подписи артист.

В заключительной части своего обращения Николаев также поблагодарил всех за поздравления и теплые слова.

В свою очередь комментаторы, кроме пожеланий, отметили скромность музыкального гения.

Игорь такой скромный, простой. Ничего из себя не строит.

Очень приятно смотреть на вас! Без понтов! Душевно!

Приятно видеть таких людей.

Красивые, простые, – пишут поклонники творчества артиста.

Несколько дней назад, 20 января, Николаев поздравлял "Императрицу" Ирину Аллегрову с 73-летием. Тогда он заявил, что певица является ярчайшей страницей в его жизни и творчестве.