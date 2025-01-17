В семье Игоря Николаева отмечают важное событие

Сегодня, 17 января 2025 года, у российского композитора и поэта Игоря Николаева юбилей. Ему исполняется 65 лет. В связи с этим к нему трогательно обратилась жена – певица Юлия Проскурякова. Известного маэстро с важным событием также поздравили друзья и поклонники, сообщает Zakon.kz.

Третья супруга артиста опубликовала в Instagram фото юбиляра, под которым оставила свои теплые пожелания.

"С днем рождения, любимый! Гениальный, ранимый, родной, настоящий. Добрый, ответственный, мужественный, мудрый. Я желаю тебе самое главное – здоровья! Для всего остального у тебя есть мы: твоя семья, твоя музыка, твои друзья, твои поклонники, люди, которые очень тебя любят и ждут в каждом уголке земного шара. Радуй их, дари им все свое тепло и доброту. А мы тебя всегда поддержим! С днем рождения! Ура!" – написала 42-летняя Проскурякова.

С красивой датой друга поздравил эстрадный композитор и пианист Игорь Крутой. Для этого он выбрал совместную песню "Третье сентября", которую они ранее исполнили с Михаилом Шуфутинским.

"Трудно найти среди действующих авторов художника (и не потому, что он мой друг) с таким количеством популярной музыки и песенной поэзии. Причем, сочиняет он, как и в старые добрые времена, легко, талантливо, быстро и изящно. Наши жизненные линии шли приблизительно параллельно – два провинциала приехали покорять Москву, конечно же, понабивали себе шишек, скитаясь по съемным квартирам, но смогли достичь определенного успеха! Игорек любит говорить мне: "Мы с тобой "больные" люди, продолжаем сочинять и радоваться своим творческим успехам", – поностальгировал 70-летний Крутой.

Как отметил маэстро, он никогда не забудет, что первый, кто 25 лет назад пришел навестить его после 12-часовой операции, был Николаев, в результате чего появилась любимая многими песня "Мой друг".

"Желаю тебе, мой друг, и по совместительству гениальный соавтор, еще многие годы "болеть" сочинительством, радоваться фортепианным успехам Веронички и вечной любви с Юлечкой!" – заключил Крутой.

Именинник тоже не оставил свой Instagram без записи о важном дне. Николаев опубликовал фото, под которым написал: "Мне 65", а после привел текст своего стихотворения, написанного в 1980 году.

Под публикацией юбиляра продолжают поздравлять друзья, коллеги по цеху и поклонники, которые желают ему счастья, здоровья и долгих творческих лет:

"Будь счастлив и здоров, наш дорогой Игорёк".

"С днем рождения, маэстро! Всех тебе благ! Спасибо за музыку".

"С днем рождения, дорогой Игорёша! Волшебства! Процветания! Благости и радости!"

"С юбилеем, Игорь Юрьевич! Долгих творческих лет, неиссякаемого источника вдохновения, крепкого здоровья! Всего самого-самого".

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3 января 2025 года Юлия Проскурякова рассказала об отдыхе с друзьями за границей, из-за чего на нее накинулись с вопросами: "А где муж?" Позднее Игорь Николаев успокоил поклонников, опубликовав фото с женой, сделанное в Дубае.