Игорь Николаев поделился редким архивным снимком
Фото: Instagram/igor_nikolaev_music
65-летний российский композитор Игорь Николаев оставил трогательное поздравление своему другу Дмитрию Маликову. Этому причиной послужил юбилей прославленного пианиста. Маликову 29 января 2025 года исполнилось 55 лет, сообщает Zakon.kz.
Обращение Николаева к дирижеру размещено на его личной странице в Instagram. К нему в сопровождении идет архивное фото.
"Димочка, поздравляю с красивой датой 55! Профессиональный, обаятельный, открытый, позитивный, дружелюбный, и еще много-много слов – о тебе! Будь счастлив, здоров, любим и востребован!" Игорь Николаев
Комментаторы не забыли написать про быстротечность времени: "Какие тут вы молодые, с неугасающим огнем в глазах. Даже не верится, что время бежит так быстро".
Примечательно, что Маликов в свой юбилей раскрыл один из секретов. Он решил ответить на самый часто задаваемый вопрос, касающийся его секрета молодости:
"Мои фанаты часто спрашивают, как мне удается так хорошо сохраняться. Отвечаю: "Смех продлевает жизнь".
Сам же Николаев 23 января показал, как скромно отметил 65-летие в Дубае.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript