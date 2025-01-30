Игорь Николаев поделился редким архивным снимком

65-летний российский композитор Игорь Николаев оставил трогательное поздравление своему другу Дмитрию Маликову. Этому причиной послужил юбилей прославленного пианиста. Маликову 29 января 2025 года исполнилось 55 лет, сообщает Zakon.kz.

Обращение Николаева к дирижеру размещено на его личной странице в Instagram. К нему в сопровождении идет архивное фото.

"Димочка, поздравляю с красивой датой 55! Профессиональный, обаятельный, открытый, позитивный, дружелюбный, и еще много-много слов – о тебе! Будь счастлив, здоров, любим и востребован!" Игорь Николаев

Комментаторы не забыли написать про быстротечность времени: "Какие тут вы молодые, с неугасающим огнем в глазах. Даже не верится, что время бежит так быстро".

Примечательно, что Маликов в свой юбилей раскрыл один из секретов. Он решил ответить на самый часто задаваемый вопрос, касающийся его секрета молодости:

"Мои фанаты часто спрашивают, как мне удается так хорошо сохраняться. Отвечаю: "Смех продлевает жизнь".

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Сам же Николаев 23 января показал, как скромно отметил 65-летие в Дубае.