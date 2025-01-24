Алла Пугачева в Чернобыле: Орбакайте опубликовала уникальное архивное видео

Фото: wikimedia

Популярная российская эстрадная певица Кристина Орбакайте 24 января на своей странице в Instagram поделилась с фанатами уникальными архивными кадрами, сообщает Zakon.kz.

На кадрах запечатлен концерт примадонны Аллы Пугачевой. "Уникальный концерт "Встречи в Чернобыле" 1986 год. Концерт для ликвидаторов последствий аварии на АЭС", – написала Орбакайте под постом. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) Поклонники артисток оценили видео и оставили множество положительных комментариев: Алла Борисовна вызывает восторг! А как подняла дух людей! Люди были счастливы. Недаром после аварии запросили апельсины и Аллу Пугачеву.

Нет равных и не будет уже не когда!

Алла Борисовна талантлива, восхитительна, и всегда любима! Ранее Максим Галкин и Алла Пугачева порадовали поклонников совместным танцем.



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