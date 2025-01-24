Алла Пугачева в Чернобыле: Орбакайте опубликовала уникальное архивное видео
Фото: wikimedia
Популярная российская эстрадная певица Кристина Орбакайте 24 января на своей странице в Instagram поделилась с фанатами уникальными архивными кадрами, сообщает Zakon.kz.
На кадрах запечатлен концерт примадонны Аллы Пугачевой.
"Уникальный концерт "Встречи в Чернобыле" 1986 год. Концерт для ликвидаторов последствий аварии на АЭС", – написала Орбакайте под постом.
Поклонники артисток оценили видео и оставили множество положительных комментариев:
- Алла Борисовна вызывает восторг! А как подняла дух людей! Люди были счастливы. Недаром после аварии запросили апельсины и Аллу Пугачеву.
- Нет равных и не будет уже не когда!
- Алла Борисовна талантлива, восхитительна, и всегда любима!
Ранее Максим Галкин и Алла Пугачева порадовали поклонников совместным танцем.
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