#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-11°
$
517.84
543.11
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-11°
$
517.84
543.11
5.28
Культура и шоу-бизнес

Алла Пугачева в Чернобыле: Орбакайте опубликовала уникальное архивное видео

Алла Пугачева в Чернобыле: Орбакайте опубликовала уникальное архивное видео, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2025 01:02 Фото: wikimedia
Популярная российская эстрадная певица Кристина Орбакайте 24 января на своей странице в Instagram поделилась с фанатами уникальными архивными кадрами, сообщает Zakon.kz.

На кадрах запечатлен концерт примадонны Аллы Пугачевой. 

"Уникальный концерт "Встречи в Чернобыле" 1986 год. Концерт для ликвидаторов последствий аварии на АЭС", – написала Орбакайте под постом.

Поклонники артисток оценили видео и оставили множество положительных комментариев: 

  • Алла Борисовна вызывает восторг! А как подняла дух людей! Люди были счастливы. Недаром после аварии запросили апельсины и Аллу Пугачеву.
  • Нет равных и не будет уже не когда!
  • Алла Борисовна талантлива, восхитительна, и всегда любима!

Ранее Максим Галкин и Алла Пугачева порадовали поклонников совместным танцем. 

Айсулу Омарова
Поделиться новостью
Читайте также
Российский академический Молодежный театр приедет с гастролями в Алматы 11-12 февраля
Культура и шоу-бизнес
18:23, 24 января 2025
Российский академический Молодежный театр приедет с гастролями в Алматы 11-12 февраля
Солист группы "Руки Вверх!" раскрыл секрет семейного счастья
Культура и шоу-бизнес
13:11, 24 января 2025
Солист группы "Руки Вверх!" раскрыл секрет семейного счастья
Сергей Лазарев возле бассейна в Чили всполошил фанатов
Культура и шоу-бизнес
11:49, 24 января 2025
Сергей Лазарев возле бассейна в Чили всполошил фанатов
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: