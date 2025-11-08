#Народный юрист
Культура и шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна показала сына в знаменитом кабинете юмориста

Татьяна Брухунова, Ваган, Петросян , фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2025 23:35 Фото: Instagram/bruhunova
Супруга известного российского юмориста Евгения Петросяна, его помощница Татьяна Брухунова, опубликовала новые фотографии сына Вагана, сделанные в домашнем кабинете артиста, сообщает Zakon.kz.

Снимком она 8 ноября поделилась в Instagram.

На кадрах мальчик позирует за письменным столом.

Фото: Instagram/bruhunova

Также она сообщила, что сегодня она с сыном была на кладбище. Они посетили бабушку и дедушку Брухуновой.

А ранее Димаш Кудайберген обратился к фанатам перед концертом в Барселоне.

Айсулу Омарова
