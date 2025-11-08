Молодая жена Петросяна показала сына в знаменитом кабинете юмориста
Супруга известного российского юмориста Евгения Петросяна, его помощница Татьяна Брухунова, опубликовала новые фотографии сына Вагана, сделанные в домашнем кабинете артиста, сообщает Zakon.kz.
Снимком она 8 ноября поделилась в Instagram.
На кадрах мальчик позирует за письменным столом.
Также она сообщила, что сегодня она с сыном была на кладбище. Они посетили бабушку и дедушку Брухуновой.
